Gabinete de guerra de Israel promete “borrar a Hamás de la faz de la tierra”

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, forjó un gobierno de emergencia este miércoles para dirigir la guerra contra Hamás, y su ministro de Defensa prometió borrar al grupo militante palestino “de la faz de la tierra”.

Un asalto sorpresa el sábado provocó más de 1,200 víctimas, lo que marcó el ataque militante palestino más mortífero en la historia de Israel. Ante esa situación, Netanyahu formó un gobierno de emergencia dedicado a combatir a Hamás.

El grupo militante Hamás fue noticia por su audaz ataque cuando sus combatientes se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza.

En respuesta, Israel lanzó una campaña de bombardeos masivos en Gaza, que provocó la pérdida de 1,055 vidas. Israel también ha movilizado miles de tropas alrededor del enclave, aumentando las expectativas de una inminente invasión terrestre destinada a erradicar a Hamás.

Un frente unido contra un enemigo común

En una declaración conjunta, el Primer Ministro Netanyahu y el exjefe de Defensa y líder del partido centrista de oposición Benny Gantz declararon su compromiso de formar un gobierno de emergencia.

Este gobierno, encabezado por Netanyahu, Gantz y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, representa un frente unido frente a una crisis en escalada. El comunicado conjunto de los dirigentes subraya que han dejado de lado sus diferencias debido a la gravedad de la situación.

Ven a Hamás como un enemigo formidable, y lo comparan con las acciones brutales del Estado Islámico (ISIS).

Una promesa de eliminar a Hamás

El Ministro de Defensa, Yoav Gallant, no dejó lugar a dudas cuando prometió: “Borraremos de la faz de la tierra esta cosa llamada Hamas, ISIS-Gaza. Dejará de existir”, según revela The Times of Israel.

Benny Gantz, ex jefe de defensa y general israelí, se hizo eco del sentimiento y destacó la urgencia de la situación. Dijo: “Hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Ahora es el momento para la guerra”. Gantz enfatizó la necesidad de unidad y esfuerzos colectivos para enfrentar al enemigo común.

El gobierno de emergencia dará prioridad al conflicto en curso con Hamás. Según la declaración conjunta de Netanyahu y Gantz, el gobierno se abstendrá de abordar políticas o leyes no relacionadas durante este tiempo. Este enfoque subraya la gravedad de la situación y el compromiso de abordar la crisis de manera efectiva.

No se espera que el líder de la oposición, Yair Lapid, se una al gobierno de emergencia en esta fase inicial. La formación del gabinete de emergencia significa la respuesta decidida de Israel a la amenaza planteada por Hamás, con la intención de garantizar la seguridad de la nación.

