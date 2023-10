Los errores más comunes que cometen los pasajeros de avión al llegar a EE.UU.: esto es lo que hay que evitar

Para muchos, viajar en avión resulta ser una experiencia altamente placentera, aunque para muchos otros, resulta completamente estresante, no solo por el miedo que algunos pueden llegar a sentir por estar por los aires, sino también por la serie de trámites a seguir, antes y particularmente, al llegar a la mayoría de los destinos.

Sin duda, Estados Unidos es uno de los países que mayor control tiene respecto al ingreso de viajeros a la nación, esto con ayuda de todos los puntos de control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

En ocasiones, cosas tan simples, como por ejemplo la ropa que traes puesta, puede provocar algunos inconvenientes, como retrasos o inspecciones extras por parte de los guardias de seguridad de los aeropuertos.

Si no quieres vivir esta situación, en seguida te damos algunos consejos para evitar estos y otros problemas y acelerar tu paso por los aeropuertos de EE.UU.

8 recomendaciones para evitar problemas en los aeropuertos en EE.UU.

1) Usar zapatos que puedan quitarse fácilmente. En todos los aeropuertos de EE.UU. deberás quitarte los zapatos, así que opta por viajar con unos que no sean de agujetas, para poder ponértelos y sacarlos fácilmente.

2) Escoge buenos calcetines. Como es necesario quitarse los zapatos cuando pasas por el arco de inspección, debes llevar unos calcetines que estén en buenas condiciones para evitar momentos bochornosos con los oficiales del TSA y con los otros pasajeros.

3) No te quites las joyas. Una de las grandes preguntas que los viajeros se hace es si deben despojarse de sus joyas al pasar por la seguridad de los aeropuertos. TSA indica que puedes llevar puestos tus accesorios y no los pongas en las bandejas que pasan por el escáner para así evitar pérdidas.

4) No uses accesorios que puedan usarse como armas. Aunque no hay ropa o accesorios, como tal, prohibidos, hay algunos que podrían hacerte pasar por una inspección adicional si creen que algo de lo que llevas puesto, puede poner en riesgo a otros pasajeros. Evita las bolsas de coraza dura o de materiales punzantes y pesados.

5) No uses zapatos con grandes plataformas. Es bien sabido que muchos intentan pasar drogas u otras sustancias controladas en los aeropuertos, con ayuda de este tipo de calzado, por lo que si decides viajar con este tipo de zapatos, es muy probable que pases por otro control de seguridad adicional.

En caso de que te toque una revisión extra, no discutas con un agente de la TSA, pues esto podría traerte mayores problemas.

6) Quítate el cinturón y vacía sus bolsillos. Estos artículos los debes colocar en una bolsa de mano en lugar del contenedor para así reducir los puntos de contacto.

7) No pases por control de equipaje. Hay cosas que la TSA prohíbe llevar en el equipaje de mano, como el empacar líquidos grandes, geles y aerosoles. No puedes llevar de estos en envases de más de 3.4 oz o 100 ml. Si los llevas, deberás enviarlo en el equipaje facturado.

Los artículos prohibidos más comunes que llegan a los controles de seguridad son los envases grandes de shampoo, spray corporal, perfume, colonia, crema de afeitar, gel/crema para el cabello, bloqueador solar, enjuague bucal, lociones corporales y bebidas grandes.

8) Laptops en la charola. Puede haber mucha confusión cuando las charolas pasan por el escáner; en caso de que lleves una laptop o un artículo electrónico mayor a una tablet, debe de ir cada una en su propia bandeja.

