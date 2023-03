Empleado de aeropuerto revela 3 trucos para que tu maleta salga primero a la banda de equipaje

Viajar en avión puede ser muy práctico y hasta cierto punto, gratificante; sin embargo, sí existe un factor que todo pasajero odia y ese es el tener que esperar a que su maleta salga por la banda de equipaje para poder recogerla.

Hoy en día, la mayoría de los pasajeros optan por llevar equipaje de mano; sin embargo, hay viajes en los que sí es necesario documentar una que otra maleta, lo cual implica, necesariamente, tener que esperar varios minutos, tras aterrizar, para poder recogerla.

Pero hay ocasiones en que el tiempo se extiende tanto que creemos que nuestro equipaje seguramente se ha perdido, cosa que no siempre ocurre.

Si no quieres esperar mucho tiempo para recuperar tu maleta, lo mejor es que sigas los consejos de Thomas Lo Sciuto, empleado de un aeropuerto en Estados Unidos, con los cuales, según este hombre, garantizarás que tus maletas sean las primeras en salir a la banda de equipaje:

1) Coloca etiqueta de frágil. Al momento de facturar, solicita que le peguen este sticker a tu maleta, así los empleados no solo la tratarán con delicadeza sino que será de las últimas en entrar a la bodega del avión.

2) Facturar al último. Esta es una gran opción, ya que si eres de los últimos pasajeros en hacer el check-in, tu maleta será llevada en el último carrito y por ende, de las primeras en ser desempacadas del avión.

3) Entregar tu maleta en la puerta de abordaje. Quizá es algo más complicado porque tu equipaje no debe exceder determinadas dimensiones y no podrás llevar determinados objetos.

