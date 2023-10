“Mis jugadores me podrán llamar doctor”: El italiano Carlo Ancelotti recibió doctorado “honoris causa” de la Universidad de Parma

El italiano Carlo Ancelotti recibió este miércoles un doctorado “honoris causa” de parte de la Universidad de Parma, en Italia, ciudad donde comenzó su carrera como futbolista.

Notablemente emocionado, “Carletto”, recibió el título de Máster honorífico en Ciencias y Técnicas de la Actividad Motora Preventiva y Adaptada, bromeando con que le gusta que le llamen “dottore” (doctor) y que también le dirá a sus pupilos del Real Madrid que pueden llamarlo de esa manera.

“Recibo este título y algunos dirán que he hecho pocos exámenes. En realidad he hecho muchos y cada tres días hago uno. Exámenes en los que me juzgan. Les diré a mis jugadores que ‘pueden llamarme doctor'”, dijo el italiano en declaraciones recogidas por EFE.

A Ancelotti se le escaparon unas lágrimas durante la ceremonia al mencionar a toda su familia y a sus cinco nietos, asegurando que ellos le recuerdan “que soy abuelo y que no soy ese chico que llegó a Parma en 1975”.

Como parte de su discurso de aceptación, el técnico aseguró que “el deporte enseña tantas cosas: a competir contigo mismo y buscar mejorar nuestros limites”, agregando que el fútbol le ha “enseñado el respeto por los demás, el respeto de las reglas y el respeto por la autoridad”.

Carlo continuó explicando que “la pasión” por el fútbol le ha servido para “continuar estos 44 años” de carrera, apuntando que “hay que tenerla porque no se compra en el mercado”.

