29% más apuñalamientos mortales este año en Nueva York: alerta policial

Las heridas causadas por armas blancas -apuñalamientos y cortadas- han aumentado este año en la ciudad de Nueva York y al momento las cifras ofrecen un alza de 26% desde 2019, según datos de la policía de Nueva York.

Las casos fatales también han subido. En lo que va del año 53 personas han muerto por arma blanca, un sorprendente aumento del 29% con respecto a las 41 de 2019. Pero en ese rubro ha habido una mejoría frente a los 69 casos de 2022, es decir, 23% menos.

Del 1 de enero a el 13 de agosto NYPD ha sumado 3,365 apuñalamientos no mortales, en comparación con 2,666 hace cuatro años. La cifra también es 5% mayor que en el mismo período del año pasado, en el que se produjeron 3,208 incidentes no mortales de violencia con cuchillo, destacó New York Post.

“Ahora todo el mundo las lleva” dijo sobre las armas blancas un policía de Brooklyn con más de 20 años en el trabajo, quien no está sorprendido de esa realidad porque los cuchillos son simplemente más fáciles y baratos de conseguir que una pistola y mucho menos riesgosos.

“Detienes [a alguien con un cuchillo] y te dice: ‘Lo llevo para trabajar’. Probablemente sea una respuesta tonta… Es como si supieran qué decir para evitar ser arrestados. Y saben que incluso si los arrestas, es una citación…. Saben que nadie va a ir a la cárcel por eso. Lo ves todo el tiempo últimamente. Es una locura.”

Los expertos también culpan por el aumento de las estadísticas a las reformas legales que entraron en vigencia poco antes de la pandemia.

En 2019 el entonces gobernador Andrew Cuomo promulgó un proyecto de ley para poner fin a la prohibición penal de los cuchillos de gravedad y determinadas navajas de bolsillo plegables.

“Es la misma vieja historia una y otra vez. Mala política, falta de aplicación debido a esa mala política y esto es con lo que estamos lidiando… Ahora todo el mundo está tratando de averiguar: ‘¿Por qué tenemos tantos ataques con cuchillos?’”, comentó retóricamente Joseph Giacalone, ex sargento de la policía de Nueva York y profesor del John Jay College of Criminal Justice.

Otra razón por la que a los delincuentes les gustan los cuchillos es porque pueden ocultarse hasta el momento del ataque, explicó Robert LaMonica Sr., sargento retirado luego de 23 años con NYPD.

Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas.

En septiembre del año pasado un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado.

Esta semana una mujer de 58 años fue encontrada muerta en la puerta de su apartamento en Brooklyn (NYC) con heridas por arma blanca.

La semana pasada un alumno de 14 años fue asaltado por un grupo y apuñalado en el estómago a plena luz afuera de una escuela a donde estaba asistiendo a unos exámenes de verano en Queens (NYC).

En julio un hombre con amplios antecedentes por raterismo resultó muerto apuñalado en un enfrentamiento con un empleado de seguridad en una tienda CVS en Times Square, meca turística de Nueva York.

En junio un pasajero de 32 años murió tras ser apuñalado varias veces en una pelea por drogas dentro de un vagón del Metro en Manhattan.