¡Arre! Empiezan las grabaciones de “El Señor de los Cielos 9”. Aquí te lo contamos todo

Telemundo ha comenzado con las grabaciones de la nueva temporada de “El Señor de los Cielos 9“. La nueva temporada de esta producción está tomando forma y Rafael Amaya vuelve para darle vida al gran Aurelio Casillas. Parece que la explosión no acabó con la vida del “apá” de Rutila Casillas ¡Arre!

Pero qué podremos ver en esta nueva temporada. Telemundo parece haber querido responder a todas las exigencias que los fans lanzaron sobre la temporada pasada, así que en esta ocasión regresa el Aurelio Casillas violento que todos quieren ver. Después de verse traicionado y además saber que su hijo Ismael ha sido detenido, Aurelio desatará una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a su familia.

Sí, señoras y señores, este hombre regresa recargado y sin piedad. Aurelio Casillas dejará salir a la bestia que lo convirtió en el notorio “señor de los cielos”.

A través de Instagram la televisora ha confirmado con imágenes esta información, y por alguna razón, la imagen de Aurelio nos hace pensar que su vena vengativa ha sido reactivada. La explosión y las víctimas que vimos perecer en la octava temporada lo dejaron con ansía viva. La historia, podemos contarles, se está grabando en México y todo parece indicar que en esta edición veremos al mero señor de los cielos disparar más balas.

Junto a Rafael Amaya podemos confirmar que regresan: Carmen Aub como Rutila Casillas, Iván Arana como Ismael Casillas, Isabella Castillo como Diana Ahumada, África Zavala como Mercedes “Mecha” de la Cruz y Robinson Díaz como el despiadado Milton Jiménez, conocido como “El Cabo”, entre otros.

Las imágenes de esta nueva temporada, por otra parte, nos han permitido observar algunos cambios y uno de estos es muy evidente: Isabella Castillo, quien le da vida a Diana Ahumada, dejará de ser rubia y ahora la veremos con un cabello más oscuro.

Y aunque “hierba mala, nunca muere”, en esta temporada la que le pondrá los “pelos de punta” al Aurelio no es otra que Itatí Cantoral. ¡Qué tal! ¿Blanca será la nueva villana de esta novena temporada? Pues no, para todos aquellos que creían que la actriz mexicana podría haber retomado el personaje que vimos nacer en “El Chema”, spin-off de esta producción que en su momento protagonizó Mauricio Ochmann, la respuesta es no. En El Señor de los Cielos 9, Itatí será Belén. ¿Es buena, o es mala? Nosotros creemos que será la villana, pero hay que esperar y ver…

Entre las novedades sabemos también que Arturo Peniche formará parte de esta edición y el público ya está aplaudiendo estas incorporaciones. Éste realizará una participación especial en esta nueva temporada que promete ser un explosivo recorrido a través del peligroso mundo de los Casillas.

Sobre el regreso de esta gran producción, Karen Barroeta, EVP de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios dice: “Nos llena de gran orgullo y entusiasmo poder iniciar la novena temporada y continuar el legado de “El Señor de los Cielos”, lo cual es solo posible gracias a un equipo comprometido en brindar entretenimiento de la más alta calidad”.

También agregó, mediante un comunicado de prensa: “Con cada nueva temporada, este destacado elenco, liderado por Rafael Amaya, sigue cautivando a los fanáticos y nuevos espectadores, a medida que incorporamos nuevos personajes a cargo de reconocidos actores que aportarán su estilo y energía a esta icónica saga”.

El elenco estelar lo complementan: Denia Agalianu, Leonardo Álvarez, Iván Amozurrutia, Francisco Angelini, Carlos Balderrama, Fernando Banda, Erwin Berzain, Gabriel Bonilla, Julio Bracho, Carla Carrillo, Emilio Chabre, Michel Chauvet, Carlos Corona, Wendy de los Cobos, Alejandro Félix, Fede Gallardo, Cristian Gamero, Thalí García, Maricela González, Martijn Kuiper, Daniel Martínez, Daniel Martínez Campos, Mimi Morales, Ale Navarrete, Aleida Núñez, David Ponce, Carlo Puente, Elsy Reyes, Jason Romo, Ali Rondón, Karen Sandoval, José Sedek, Mayra Sierra, Alan Slim, Roberto Valdez y Alex Walerstein.

Su fecha de estreno aún está pendiente, pero se cree que esta telenovela podría empezar a verse por las pantallas de Telemundo una vez finalice la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos 4”, es decir el próximo año.

