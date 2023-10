Raúl Jiménez no se arrepiente de haber competido en el Mundial de Qatar 2022: “No hay deuda”

El delantero de la selección mexicana, Raúl Jiménez, es una de las figuras estelares que fueron convocadas por Jaime Lozano para disputar la doble Fecha FIFA que protagonizará México contra los combinados nacionales de Ghana y Alemania como parte de su preparación para el Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y el mencionado territorio azteca.

Durante una entrevista ofrecida a TUDN el jugador recordó el papel que realizó durante el Mundial de Qatar de 2022 (donde México quedó eliminado en la fase de grupos) y lo que espera poder conseguir para el Mundial de 2026 en el que confía seguir apoyando a la plantilla con sus goles.

En dicha entrevista fue cuestionado sobre su rendimiento en la Copa del Mundo de la FIFA debido a una serie de lesiones que afectaron su rendimiento a lo largo de la temporada y que a la mínima muestra de recuperación fue convocado por Gerardo ‘Tata’ Martino para poder blindar la ofensiva azteca; al referirse a esto enfatizó que entregó todo lo que pudo en el terreno de juego y que no siente ningún tipo de remordimiento por lo que hizo.

“No (hay deuda), el partido que más jugué fueron 25 minutos, pero cuando me tocaba entrar lo hice con la mejor disposición de ayudar al equipo, fue lo que me tocó hacer, no nos fue como todo mundo queríamos, pero al final no me arrepiento y estoy contento de haber estado ahí”, expresó el artillero azteca.

Raúl Jiménez también destacó que nunca se sintió presionado por rendir en el Mundial de Qatar a pesar de no haber logrado anotar un gol en la competencia; además afirmó que la ansiedad por el tanto no estuvo presente porque su objetivo era apoyar al equipo a conseguir la victoria.

“No, nunca me sentí presionado, ni estuve desesperado, al final el gol iba a llegar, había estado marcando tal vez solamente de penal, pero igual valen. El penal que hice contra Australia y los dos goles ante Uzbekistán, al final suben al marcador. Estoy contento y lo he sabido sobrellevar”.

Jiménez, quien actualmente milita en el Fullham de la Premier League de Inglaterra, se mostró bastante emocionado porque el Mundial se dispute en México y aseguró que trabajará lo mejor posible para mantenerse sano y así poder ser uno de los convocados por ‘Jimmy’ Lozano para formar parte de la selección mexicana; destacó que la edad no será un factor negativo para ser descartado de la alineación debido a su entrega en el campo.

“Es algo que quiero hacer y que me gustaría. Estoy trabajando para ello, llegaría de 35 años me parece, pero la edad es solo un número, seguiré trabajando estos años para poder estar ahí, poder aprovechar y disfrutar”, concluyó.

