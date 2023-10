“La verdad no sé ni quién es”: Lionel Messi sobre Antonio Sanabria, jugador paraguayo que habría escupido al astro argentino

En lo que fue la victoria 1-0 de la selección de fútbol de Argentina sobre su similar de Paraguay por la fecha tres de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ocurrió un desagradable momento entre Lionel Messi y el paraguayo Antonio Sanabria.

Leo Messi entró al minuto 52 del partido para sustituir a Julián Álvarez y sobre el final del encuentro recibió un escupitajo por parte de Sanabria, casualmente exjugador del FC Barcelona que actualmente defiende los colores del Torino.

Lo que sucedió con Tonny Sanabria y Messi desde el ángulo opuesto #AM1080 pic.twitter.com/YGk5sGj5GW — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) October 13, 2023

“La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”, dijo Messi en la zona mixta en declaraciones recogidas por Marca.

En el minuto 85 del partido, Messi y Sanabria tuvieron un intercambio de palabras que terminó con el escupitajo por la espalda del paraguayo al argentino. El gesto no fue visto por el árbitro brasileño Raphael Claus y afortunadamente el escupitajo pasó de largo a “La Pulga”.

Por su parte Antonio Sanabria desmintió la acción en declaraciones a TyC Sports, asegurando que “parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. Lo desmiento totalmente”.

