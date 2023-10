Carlos Adyan en polémica por opinar sobre Elizabeth Gutiérrez: “La que está mal ahora es ella”

La actriz Elizabeth Gutiérrez en las últimas semanas ha estado compartiendo una gran cantidad de mensajes que simplemente los estaría haciendo públicos porque le gustan y no por estar dirigidos a alguien. Sin embargo, algunas personas creen que podría ser para el padre de sus hijos, William Levy.

La situación se volvió tema de conversación en el programa ‘En Casa con Telemundo’ donde los conductores opinaron sobre lo que aprecian sobre esta situación, y es que ella también le envió un mensaje tras el estreno de su serie ‘Vuelve a mí’, al tiempo que él aclaró que se encuentra soltero.

“Ella sabe todo y está perdonando que el hombre haga la cantidad de cosas que ha hecho, entonces la que está mal ahora es ella, él lo ha dejado muy claro en su cuenta de Instagram, que está soltero, no le da repost a las cosas que pone ella, no le sigue el juego. Entonces, ¡ahí no es mamacita! Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación”, comenzó diciendo Carlos Adyan.

El conductor de televisión Carlos Adyan habló de la vida personal de Elizabeth Gutiérrez. / Foto: Mezcalent.

“Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir”, añadió.

La presentadora Aleyda Ortiz también habló de Elizabeth Gutiérrez. / Foto: Mezcalent.

“A mí, en lo personal, pienso que hay que pasar la página y enfocarse en otras cosas, y llega un punto en que si todo el mundo te está diciendo una cosa y aunque tú pienses otra, tienes que detenerte a pensar, ‘¿qué no estoy viendo del panorama completo? Estoy ciega, estoy traumatizada’, a veces puede pasar. Me daría mucha lástima que ella no sea feliz, yo, como mujer, la quiero ver feliz”, dijo la modelo puertorriqueña Aleyda Ortiz.

Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Elizabeth Gutiérrez. / Foto: @gutierrezelizabeth_.

