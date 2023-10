Elizabeth Gutiérrez envía fuerte advertencia a Carlos Adyan: “Es hora de poner un paro a gente como tú”

Elizabeth Gutiérrez estalló de manera directa a través de su cuenta de Instagram y le envió una fuerte advertencia al conductor de “En Casa con Telemundo”, Carlos Adyan, así tal cual con nombre y apellido. La actriz mexicana escribió: “Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es mía. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones“.

Agregó además una fuerte advertencia, ya que no está dispuesta a seguir permitiendo que se hable de su vida de esta manera: “Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy…”

“No sabes lo que pasa en mi vida… Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces“, concluyó Elizabeth.

¿Pero qué fue lo que desató esta reacción en la conductora de “Ojos de Mujer”? Todo comenzó porque en el programa “En Casa con Telemundo”, en donde Carlos Adyan es uno de los conductores, conversaban sobre algunas publicaciones que Elizabeth realiza en sus redes sociales. Muchas de sus publicaciones son pensamientos o reflexiones de escritores famosos, que han llegado a ser interpretados como mensajes directos o indirectos para William Levy.

Adyan, aparentemente basándose en esto, hizo aseveraciones específicas sobre la forma de ser y/o de actuar de Gutiérrez en relación a los escándalos que ha protagonizado el padre de sus hijos, a quien desde que se convirtió en estrella del cine y la televisión siempre lo señalan por supuestas infidelidades.

¿Qué dijo Adyan?, según destacó la revista People en Español, el comunicador dijo lo siguiente: “Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página”.

Las palabras de Adyan hasta ese punto son motivacionales, le recuerdan a Elizabeth Gutiérrez su carrera como actriz, y es que aún cuando ella y Levy formaron parte del reality “Protagonistas de Telenovelas”, es importante añadir que fue ella la que despuntó primero como protagonista. La mexicana protagonizó la telenovela “Amor Comprado”, un 21 de enero del año 2008 junto a José Ángel Llamas y Marjorie de Sousa. Mientras que el protagónico de Levy llegó hasta junio del mismo año al lado de Maite Perroni en “Cuidado con el ángel”.

El posible problema con las palabras de Carlos Adyan está en el siguiente comentario: “Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir”.

El conductor está hablando aquí del ejemplo que ella como mujer le da o no le da a sus hijos, asumiendo que Elizabeth vive sometida o aceptando todo lo que William Levy quiera o no hacer en contra de la relación de pareja que llevan desde hace varios años. Probablemente a esto se refiera la actriz con asumir y opinar en base al desconocimiento, sobre todo porque nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los acuerdos que tienen ellos como pareja, ni cuál es la forma en la que viven sus vidas dentro de las paredes de su casa.

Para el cierre de esta nota Carlos Adyan no se ha manifestado, ni siquiera mediante sus redes sociales. Él, al pacer, hoy se dirige a cumplir un compromiso con Telemundo 31. Probablemente habrá que esperar a que el próximo lunes tanto él como el resto de conductores de su programa retomen la nota.

