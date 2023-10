James Harden sobre su situación con los Philadelphia 76ers: “Quería retirarme como un sixer, pero la idea de la directiva no era esa”

Continúa la novela entre James Harden y los Philadelphia 76ers. Luego de pedir el traspaso a Los Angeles Clippers y que los New York Knicks se mostraran como posible nuevo destino de Harden, el jugador reapareció en público para hablar su situación con el equipo de Philadelphia.

Sin embargo Harden sigue siendo jugador de los Sixers y conversó con la prensa este fin de semana luego de un entrenamiento de su equipo. Sobre la relación con el dueño de los 76ers Daryl Morey, “La Barba” aseguró con un “no” rotundo al ser preguntado sobre si había alguna especie de acuerdo o conversación.

“No es una cuestión de esta situación, sino de la vida. Cuando pierdes la confianza en alguien, bueno es como en un matrimonio, pierdes la confianza en esa persona y ya está. ¿Sabes a lo que me refiero? Es muy sencillo”, apuntó Harden en declaraciones recogidas por Marca.

Harden, que ya calificó a Morey de mentiroso en agosto, explicó que tenía una “gran relación durante una década” con la directiva. “Había una comunicación constante. Pero una vez perdida, ya no hay más comunicación”, señaló el base de 34 años.

Harden también aseguró que tenía intenciones de retirarse en los Sixers: “Cuando llegué aquí a Philadelphia en 2022 mi idea era retirarme aquí, como un sixer, pero la idea de la directiva no era esa, no estaba en sus planes”.

“Tengo que tomar una decisión para mi familia. Esto es un negocio, tan fácil como eso. Hoy he venido aquí a trabajar duro como vengo haciendo los últimos 15 años como profesional. Cono he dicho puedo controlar lo que puedo controlar. Me centro cada día como si fuera un nuevo día. Mi plan es jugar baloncesto, sí, seguro”, sentenció el jugador en su comparecencia a la prensa.

