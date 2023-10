Otro jugador del FC Barcelona a la MLS: Sergi Roberto podría continuar su carrera en EE.UU.

La Major League Soccer (MLS) sigue aumentando su popularidad entre los futbolistas de los equipos más importantes de Europa y una muestra de ello es uno de los actuales capitanes del FC Barcelona, Sergi Roberto, quien según medios españoles, podría jugar en los Estados Unidos en un futuro no muy lejano.

El centrocampista, que también puede hacer de lateral derecho, sabe que no cuenta con el respaldo para ser titular indiscutible y que esto provocará eventualmente su salida del conjunto culé, por ello ha comenzado a barajar sus opciones y la MLS podría ser su destino.

El medio español ‘Mundo Deportivo’, ha sido el primero en referirse del eventual cambio de aires del jugador, dejando saber que podría elegir a los Estados Unidos, donde ya están sus excompañeros, el argentino Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, todos jugadores del Inter Miami.

Sergi Roberto ha sido relegado al banquillo esta temporada. Crédito: Eric Alonso | Getty Images

Precisamente estos conocidos y amigos le han dado buenas referencias de Estados Unidos y de la MLS a Sergi Roberto, quien tiene contrato con el equipo culé hasta final de esta temporada y la sobre población en su posición parece indicar que tendrá que buscar nuevo equipo.

Pese a esto, el jugador no llegaría para sumarse al equipo de Miami, sino que podría asentarse en Nueva York, misma en la que parece sentirse muy bien pues en la que más visita cuando viaja a EE.UU., aunque todavía quedará la duda sobre si llegaría al New York City FC y New York Red Bulls, que son los dos equipos de esta ciudad. .

El jugador de 31 años apenas ha participado en seis partidos esta temporada, dos de ellos como titular, anotando un gol, pero sin dar asistencias. Este número es una claro ejemplo del poco respaldo que tiene el español por parte del entrenador Xavi Hernández, y a su vez es una muestra de que sus días en el Barcelona están contados.

Lea también:

– Nuevo giro en el ‘caso Dani Alves’: El brasileño podría declararse culpable de agresión sexual

– Qatar retira oferta de $5,900 millones de dólares por Manchester United e Ineos compra 25% del club

– Padre de soldado secuestrado por Hamás pide que Lionel Messi interceda para la liberación de su hijo