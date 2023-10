Adamari López y Toni Costa viven un emocionante momento juntos que les saca una sonrisa

En mayo de 2021 el mundo del entretenimiento se vio consternado por una separación sentimental, puesto a que se trataba de Adamari López y Toni Costa, quienes producto del amor que algún día existió llegaron a tener a la pequeña Alaïa.

El español y la puertorriqueña en diversas ocasiones han hecho público la gran cantidad de actividades que realiza la niña de 8 años, no solamente practica equitación, también fútbol y la gran variedad de cosas que hace a su corta edad termina siendo motivo de unión para sus padres.

Alaïa supera el millón de seguidores en la red social de la camarita, y el domingo aprovechó para compartir un momento especial junto a quienes se mantienen atentos al contenido que hace público. Adamari y Toni asistieron al partido que tuvo su gran amor y las sonrisas y emociones no faltaron.

“Hoy jugando con mi equipo ganamos y pude hacer un gol”, fue el mensaje que acompañó el collage subido a las historias de la aplicación. En ambas imágenes, Alaïa se muestra muy feliz por celebrar otro logro junto a sus padres.

Los padres de Alaïa Costa López festejan un logro más de su pequeña. / Instagram: @alaia

Hace algunas semanas una de las actrices de la telenovela ‘Amigas y Rivales’ compartió lo bien que la estaba pasando con su hija, mientras Toni se convertía en un gran apoyo para su hija, al tiempo que le dio seguridad para practicar ciertas maniobras.

“¡Hola, hola mi gente linda! Estamos en un skatepark o parque de patinaje y aunque Alaïa está muy emocionada yo estoy preocupada por verla practicar mountain bike, por fortuna Toni siempre le da esa confianza y seguridad para hacer este tipo de actividades. Cuéntenme, mamás, ¿También les pasa lo mismo que a mí?”, escribió en su perfil de Facebook.

Adamari López habla de la relación de Toni Costa con su hija

López recientemente ofreció una entrevista a Univision, donde habló sobre lo que pensaba de la canción ‘Pasa la página’ de Luis Fonsi, de quien se cree que habría sido una indirecta de un matrimonio que finalizó hace más de una década. Sin embargo, no fue lo único porque también comentó el vínculo que existe con el padre de su hija.

“Yo pienso que por más situaciones complicadas que yo pudiera llegar o tener o no con Toni, la niña necesita de su papá y su papá se desvive por ella. Él está pendiente de su niña, él quiere pasar tiempo con ella y ella con él, ¿por qué yo le robaría a ella la oportunidad de crecer sana, emocionalmente teniendo una relación linda con su papá? Yo no me considero capaz”, dijo en Despierta América.

