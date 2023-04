Toni Costa y Adamari López protagonizan un divertido e inesperado momento en redes sociales

Los videos de Adamari López en Instagram son muy populares entre sus seguidores y en esta oportunidad ha sorprendido con uno en el que tiene la inesperada participación de su ex pareja Toni Costa y que dejó a más de uno con la boca abierta de la impresión.

El pasado fin de semana se celebró la primera comunión de Alaïa Costa López, la hija de 8 años de ambas celebridades. En la fiesta posterior a la ceremonia en la iglesia familiares y amigos compartieron para celebrar este paso que la pequeña dio en su vida y por supuesto no faltó la diversión.

En este video en el que sorpresivamente Adamari López y Toni Costa hacen dupla se detallan a los tipos de invitados a una fiesta. Muchos de quienes estuvieron el el festejo participaron recreando personajes: El que come muchos dulces, el que no para de hablar, la que se roba los centros de mesa, que en este caso fue Chiquibaby, la que todo lo graba y tras esas apariciones es que Costa y López aparecen y hacen dupla: ellos personificaron a quienes se roban la comida de la fiesta.

A diferencia de las demás interpretaciones que se hicieron en el video y que fueron individuales, ellos aparecieron juntos personificando al mismo tipo de invitados. La unión de la ex pareja para este divertido reel que tiene más de 54,000 me gustas en Instagram no paso desapercibida para los internautas.

“Genial y qué bueno que incluiste a Toni”, “Como me hubiese gustado que ustedes no se separaran” y “Ella y él hacen lo mismo jajajaja” son parte de esos mensajes.

Previo a la comunión de Alaïa Adamari López declaró en una entrevista exclusiva a ‘People en Español’ que es importante que toda la familia esté unida en momentos importantes como este. Además, detalló que Toni Costa siempre será una figura importante en su vida y la de su hija.

“Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo”.

