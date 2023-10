Viaja a Washington para conocer a su novio y este la rechaza al verla “sin filtros”

Hoy en día, las redes sociales nos regalan una serie de filtros, con los cuales, podemos exaltar nuestras virtudes físicas o bien, disimular nuestras imperfecciones; sin embargo, hay quienes, con tal de verse perfectos, abusan de estos, distorsionando por completo la realidad.

Y justamente, por el supuesto abuso del uso de filtros en las redes, una usuaria de TikTok compartió con todos la terrible experiencia que vivió al realizar un viaje a Washington para conocer a su novio, quien terminó por rechazarla.

La usuaria de Tiktok @ninoska_lamaestra1, cuyo nombre es Ninoska Rodríguez, explicó en un clip que conoció a un hombre por internet, con el cual, luego de varios meses de intercambiar mensajes y algunas videollamadas, decidieron iniciar una relación. Finalmente, hace unos días la invitó a Washington para que pudieran conocerse, siendo él que costearía todo lo del viaje.

Emocionada porque por fin conocería a la persona de la que estaba enamorada, Ninoska aceptó la propuesta, así que ella viajó de Massachusetts, lugar donde vive, a Washington, sin jamás imaginarse lo que ocurriría, tan solo aterrizara.

Resulta ser que cuando se encontraron, el hombre rechazó a Ninoska, al asegurar que no era la mujer que esperaba, ya que ella lucía completamente distinta a la que conversaba por internet, ya que los filtros la hacían ver muy diferente. Así que la rechazó y no quiso nada con ella.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, escribió en la publicación donde contó su trágica experiencia.

“En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, agregó.

El video tiene cuenta con millones de visualizaciones y varios comentarios de los usuarios, quienes expresaron su opinión ante esta historia que no tuvo un final feliz.

