“No era lo que él esperaba”: Viaja de Venezuela a Ecuador para conocer a su novio y la abandona porque no le gustó

La historia de desamor de una mujer venezolana se volvió viral en redes sociales luego de que alguien la captara vendiendo dulces en calles de Ecuador, al lado de su pequeña hija, para juntar dinero y poder volver a su país luego de que su novio la abanonara.

En redes sociales circula el video de un influencer llamado Kevin Nasevilla, quien en TikTok mostró el momento en el que tanto él como su esposa se acercaron a una niña que vendía dulces en la calle y que les llamó la atención pues no tenía muchos rasgos ecuatorianos.

A los pocos segundos apareció la madre de la niña, quien les confesó que estaban intentando juntar dinero pues su novio las abandonó tras conocerla físicamente porque simplemente “no era lo que él esperaba”.

La mujer narró que conoció a su expareja a través de Facebook y tuvieron una relación a distancia de 4 años. Hace poco, le pidió que se mudara junto con su niña a Ecuador, país en el que el hombre vivía, para así poder iniciar una vida en pareja; de hecho, él mismo le compró los billetes para que pudieran hacer el viaje.

Tristemente, al verse por primera vez, el hombre la rechazó diciéndole que no era lo que él esperaba, pues consideraba que no se parecía a las fotos que mostraba en redes y por lo tanto, no deseaba tener una relación con ella.

Fue así como esta madre soltera, con una condición especial de salud, comenzó a vender dulces en la calle para poder mantenerse.

Rápidamente, el video se volvió viral y hoy suma más de 9 millones de reproducciones, así como cientos de comentarios tanto de hombres como de mujeres que buscaban ayudar a esta madre y su hija para que pudieran volver a su hogar.

Días más tarde, el tiktoker volvió a la zona en donde se encontraba esta mujer y ella le pidió borrara el video pues su expareja lo había visto y estaba muy molesto por la situación. “Tú estás en la calle porque te da la gana, perfectamente puedes regresar a tu país”, le dice el sujeto en tono desafiante en un mensaje de voz que le envió.

Además, puntualizó que su relación de 4 años se limitó a mensajes de texto en un chat y nada lo obliga a estar con ella. @kevinnasevilla Respuesta a @Dary.Brito Viajo por amor pero todo cambio 😭 #venezuela #parati #viral ♬ sonido original – Rolitas bonitas <3

También se supo que el nombre de la chica es Fabi Urbina y el tiktoker y su esposa están haciendo todo lo posible para ayudarlas. @kevinnasevilla Viajo por amor y le hicimos un cambio de look ❤️❤️ #parati #viral #venezuela #maquillaje ♬ Quiero que Seas mi Estrella – Binomio de Oro de América

