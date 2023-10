Balotelli responde las críticas de Ibrahimovic: “La marcha de Zlatan nos ayudó a ganar la Champions”

Zlatan Ibrahimovic a lo largo de su carrera destacó no sólo por sus goles y títulos conseguidos por cada club por el que pasó, sino también por el personaje que se encargó de crear y sostener a través del tiempo.

Zlatan, recientemente retirado, comentó sobre Balotelli: “Muchos por ahí quisieran sólo una oportunidad: él ha desperdiciado todas las oportunidades”.

Balotelli, que primero contestó en Instagram con una foto celebrando la Champions (Ibra no la ganó), ha lanzado un largo discurso sobre el sueco.

Mario Balotelli ganó la Champions League con el Inter de Mourinho / AFP via Getty Images: Paul ELLIS

“Es sinceramente extraño que Zlatan me haya atacado así en público sin ningún motivo. Dijo que Leao tiene genialidades y estoy totalmente de acuerdo, pero no entendí a qué se refería cuando hablaba de que yo iba a la grada. ¿A qué se refiere y cuándo se refiere? No lo entendí. Cada uno puede tener sus propias ideas, me molestó cómo lo dijo”, según Balotelli.

Y aclaró: “También puedo pensar que Ronaldo era más fuerte que Maradona, puedo hacer comparaciones, pero no entiendo el suyo ni cómo lo dijo. Entre otras cosas, siempre le he agradecido que solucionara situaciones difíciles en el campo y él hacía lo mismo. Es un poco estúpido esto, pero él mismo creó este personaje… tiene que interpretar a Dios”.

“Lo siento por Zlatan, pero con todo respeto dijo una gran mierda, solo mira mi palmarés. Que tuve la oportunidad de ser uno de los mejores del mundo y que no la aproveché, por culpas propias y más allá, es cierto, pero él sabe que pocos han tenido un talento como el mío. También me dijo que nace uno cada pocos años. Por él podría haberlo hecho mejor y estoy de acuerdo, pero gané casi todo. En mi opinión, al menos podría haber ganado un Balón de Oro”.

Además, Super Mario vuelve a la Champions que ganó el Inter. La del Triplete de Mourinho. Justo después de la marcha del sueco al Barcelona. “La marcha de Ibrahimovic nos ayudó a ganar la Champions, lo siento. Si se hubiera quedado no habríamos contado con Sneijder, Milito y Eto’o, o al menos no habríamos tenido a los tres. Además, jugábamos con ellos de una forma muy diferente a cómo jugábamos con Ibra. Fue a Barcelona para ganar la Liga de Campeones, pero cayó con nosotros en semifinales”.

