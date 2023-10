Julian Nagelsmann muestra su simpatía por Jaime Lozano: “Me cuestionaron por mi edad”

El director técnico de la selección de Alemania, Julian Nagelsmann, afirmó que siente bastante simpatía con su homólogo mexicano Jaime Lozano al recordar que él vivió las mismas situaciones cuando fue nombrado entrenador de los teutones debido a su corta edad y consideró que esto debe ser un impulso para que ambos puedan demostrar de lo que son capaces.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro amistoso que protagonizarán ambas selecciones este martes en la ciudad de Philadelphia, el entrenador de los teutones afirmó que su principal objetivo mientras esté al mando del equipo será recuperar la confianza y plasmar una nueva idea de juego que les permita recuperar el alto nivel deportivo.

“Me confrontaron por mi edad, creo que en México es la misma situación, no creo que la edad sea el mejor punto de partida, lo más importante son tus ideas, convencer a los jugadores, que se desarrollen, los jugadores solo quieren ganar juegos en sus clubes y en la selección, quiero una idea con la que estén cómodos y convencidos, es lo que intento hacer, al final todos queremos ser exitosos y ambos queremos empezar mañana”, detalló.

“No lo conozco personalmente, solo cuando veo los partidos, he notado que se enfoca mucho en salir con el balón lo más pronto posible y son muy buenos al contragolpe, no tienen mucha posesión de balón, juegan con muchos pases diagonales, movimientos rápidos de cara al arco rival, no son fáciles de defender, son muy agresivos, en los últimos dos partidos fueron buenos para México, mañana lo conoceré más de cerca (a Lozano)”, concluyó.

El equipo de Alemania busca recuperar su puesto entre los mejores de todo el mundo, por lo que desean lograr su clasificación al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá para poder lograr esta hazaña.

