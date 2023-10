Boxeadora ‘Barby’ Juárez deja atónitos a sus seguidores con su nueva cuenta de OnlyFans

La boxeadora mexicana María Anastasia Juárez Trejo, también conocida como “La Barby Juárez” en el pugilismo mundial, ha decidido darle un nuevo giro a su carrera profesional al anunciar que incursionará en la creación del contenido para adultos por medio de la plataforma OnlyFans para poder generar mayores ingresos de los que ha percibido dentro del boxeo.

Juárez, quien también formó parte del grupo de artistas que estuvo presente en ‘La Casa de los Famosos’ y que actualmente participa en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ reveló que tomó la decisión de crear una cuenta de OnlyFans ante el gran auge que ha tenido en el mundo del entretenimiento y además para aprovechar su trabajo dentro del modelaje.

La multicampeona de 43 años dio a conocer durante una entrevista ante diversos medios de comunicación que lanzará un calendario en el que mostrará las imágenes más candentes de su colección para el 2024 por medio de la plataforma digital.

De acuerdo con sus palabras el lanzamiento de este calendario se llevará a cabo durante el mes de diciembre para que todas las personas puedan disfrutar de su contenido desde el 1 de enero de 2024; a pesar de esto aseguró en primera instancia que no se desnudará por respeto a su hija y a su carrera.

“Voy a hacer contenido bien. Lo voy a aclarar desde antes con mi público y con mi gente: no quiero caer en cierto grado; soy deportista, no modelo, ni edecán, ni nada. Sensual y listo. Tengo que ser muy seria en lo que voy a hacer, porque soy mamá”, expresó la Barby Juárez a la prensa para demostrar que no siente ningún tipo de arrepentimiento por esta decisión.

“Quiero que mi hija vea todo el trabajo que hay detrás para poder llegar ahí. Realmente no voy a vivir del OF, pero va a ser algo para regalarle a mi público y con mucho respeto. Ya lo hice en Playboy y el que quiera que compre el Playboy de hace años”, agregó.

Recordemos que esta no será la primera vez en la que la Barby Juárez acepta realizar fotografías eróticas a lo largo de su carrera, debido a que también fue en su momento una chica Playboy debido a su gran condición física e impresionante cuerpo.

