La prueba “secreta” en el caso por el supuesto robo de los $2,000 millones del Powerball en California

Las imágenes de cámaras de vigilancia en Joe’s Service Station, en Altadena, California, serían claves para avanzar en el pleito legal por la demanda en la que José Rivera alega que le robaron el tiquete ganador de los $2,000 millones del Powerball que terminó cobrando Edwin Castro.

Sin embargo, ni siquiera hay información si las autoridades en el estado, es decir la Lotería de California o la Policía solicitaron el material visual o cuentan con el mismo.

Tanto la defensa de Rivera como la de Castro alegan que los videos los ubican a sus clientes en el negocio comprando el tiquete.

Pero, al momento, no hay contenido que compruebe quién esta diciendo la verdad.

En declaraciones a The U.S. Sun hace unas dos semanas, el abogado de Castro, David DePaoli, indicó que continúan insistiendo para examinar el material que aparentemente se encuentra en poder de las autoridades en California.

Más de seis meses después de que Castro fue anunciado por la Lotería de California como el ganador de la máxima suma sorteada en la historia de juegos de azar en Estados Unidos, ni siquiera han trascendido públicamente detalles sobre quién o quiénes están en poder las imágenes y menos su contenido.

“Yo no he visto personalmente (las imágenes)”, declaró el defensor legal de Castro.

Según DePaoli, su cliente tampoco las has visto.

“Yo sé que el Estado las tiene. Estamos cuadrando un tiempo y un lugar con el Estado para hacer eso. El Estado no va a liberar (el contenido) a nadie. Pero es totalmente claro (que Edwin compró el boleto)”, planteó el abogado.

DePaoli, sin embargo, consideró que la grabación debe mantenerse privada y no divulgarse públicamente. El letrado no explicó por qué.

El abogado insistió en que Castro no reclamó ilegalmente el dinero correspondiente al sorteo del 8 de noviembre.

“A él no le gusta (la situación) obviamente. Y él no quiere que la gente piense que se quedó con las ganancias por la vía incorrecta…porque él no hizo eso. Está en video. El comprando un boleto, en esa fecha, en ese momento”, argumento DePaoli sobre el sentir de su cliente.

Rivera, quien presentó la demanda el 22 de febrero, poco más de una semana después de que la Lotería de California anunciara públicamente a Castro como ganador, alega que Urachi F. Romero tomó el tiquete que posteriormente cobró Castro.

Cómo el billete pasó de unas manos a otras es un detalle que no está especificado en la demanda.

Tampoco está claro si Romero y Castro se conocían. En una entrevista en mayo con el New York Post, Romero rechazó cualquier vínculo con el otro hispano y dijo desconocer cómo el boleto llegó a las manos de Castro.

Romero, quien le rentaba una habitación en su casa a Rivera, aseguró que no tomó el tiquete. Sin embargo, aseguró que su exinquilino fue quien lo compró, y que incluso se lo mostró y le explicó la selección de los números ganadores.

En una carta a la Lotería de California el pasado 17 de febrero, Rivera solicitó ver las imágenes de cámaras de seguridad del negocio.

“Rivera está dispuesto a cooperar completamente con su investigación, incluyendo reunirse con sus investigadores para ofrecer una declaración detallada relacionada con la compra y robo del boleto, así como las amenazas de chantajes”, lee la misiva que cita ABC News. “Nosotros solicitamos una oportunidad para ver el video que muestra la fecha y la hora en que se compró el boleto ganador de la lotería en Joe’s Service Center en Altadena, California, en el que el Sr. Rivera compró el boleto el 7 de noviembre de 2022. Nosotros también esperamos ver cualquier video que pretende mostrar a Edwin Castro comprando el boleto ganador”, añade el texto.

La Lotería de California, también demandada en el pleito, ha planteado entre otras cosas, que la mera compra de un boleto no hace ganadora a una persona.

Los representantes de la entidad además sostienen que los estrictos requisitos de verificación de ganadores no han espacio a fraudes como el alegado por Rivera.

