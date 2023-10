Disputa legal por entrega de documentos retrasa resolución del caso contra Edwin Castro por supuesto robo de boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball

El abogado de Edwin Castro, señalado en una demanda en California por cobrar el boleto de los $2,000 millones de dólares del Powerball que José Rivera alega que le robaron, planteó en corte que a su cliente aún no le han entregado los documentos del recurso legal como corresponde.

David DePaoli argumentó el viernes en una audiencia en la Corte de Alhambra en el caso civil por daños y perjuicios que la “prueba de servicio” a Castro no ha sido completada, según un reporte de The U.S. Sun.

El servicio de proceso es el trámite mediante el cual una persona que presenta una demanda informa al demandado o demandados sobre el caso.

Previamente, el referido medio reseñó que supuestamente el padre de Castro que se llama prácticamente como él (Edwin G. Castro), fue quien recibió los documentos en una de las mansiones del multimillionario en Altadena.

DePaoli además planteó que él como defensor legal no tiene la autoridad para recibir la documentación en nombre de Castro y que el proceso debe realizarse como corrresponde.

En respuesta a la alegación de DePaoli, la abogada de Rivera, Estela Richeda, planteó que Castro había sido debidamente servido no solo con el envío de la documentación vía correo postal a la mansión de Altadena, sino a otra en Hollywood Hills.

Richeda añadió que le notificó al otro abogado que radicaría una primera enmienda a la denuncia antes de presentar una objeción o respuesta escrita a la demanda.

“Así que eso fue lo que hice”, sostuvo la abogada. “Yo serví al Sr. De Paoli la primera denuncia enmendada. Yo también serví a la lotería estatal…Yo también serví al estado de California”, planteó Richeda en el encuentro.

Por su parte, el juez William A. Crowfoot indicó que la primera denuncia enmendada fue radicada en el caso, lo que significa que todas las partes fueron nombradas nuevamente, pero nadie fue servido.

El juez añadió que ninguna de las pruebas de servicio se encuentran en el expediente del caso.

Sobre la entrega del papeleo a Urachi F. Romero, el hispano identificado en la demanda como la persona que robó el tiquete que luego cobró Castro, Richeda indicó que al momento permanece cumpliendo pena de cárcel a raíz de un arresto por posesión de armas y drogas.

“El definitivamente puede ser hallado”, declaró el juez.

La conferencia de manejo de caso continuará el 27 de febrero de 2024.

En la demanda que presentó Rivera el 22 de febrero contra Castro, Romero y la Comisión de la Lotería de California este alega que él fue quien compró el boleto que contenía los seis números ganadores del Powerball en Joe’s Service Center de Altadena.

Ese mismo día, Romero, inicialmente solo identificado como “Reggie” en la demanda, supuestamente le robó a Rivera, a quien le rentaba una habitación en su casa.

“Luego de que el demandado, ‘Reggie’, le robó el boleto al demandante, José Rivera, el demandante, solicitó en varias ocasiones que le devolviera el boleto, pero el demandado rechazó devolverle el boleto al demandante”, expone la denuncia.

Tras el sorteo, Rivera supuestamente volvió a pedirle a Romero varias veces que le devolviera el boleto, pero este respondió con excusas como que el boleto no resultó ganador, y que, si lo encontraba, se repartirían el premio 50/50.

Rivera decidió alertar de la situación a la Lotería de California y a la Policía.

Una investigación por robo se mantiene activa en el Departamento de Policía de Pasadena.

