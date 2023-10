“Es un sueño ser parte de los Juegos Panamericanos”: Sebastián Yatra cantará en la inauguración

El artista colombiano Sebastián Yatra, será el encargado de abrir la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Santiago de Chile desde este próximo viernes 20 del mismo mes.

Antes de actuar frente a miles de atletas y fanáticos en el Estadio Nacional de Chile y millones más que lo verán a través de televisión, Yatra tuvo la oportunidad de experimentar cómo se viven unos Juegos Panamericanos y conectarse con los atletas.

“Es un sueño para cualquiera ser parte de un evento tan importante como los Juegos Panamericanos. Va a ser una fiesta impresionante. La producción y todo lo que estamos armando para la inauguración es algo que me hace muy feliz”, dijo Yatra.

“Quiero agradecer a todos los que van a ser parte de este gran evento, desde los equipos de producción hasta Lotus, Balich y, por supuesto, Sebastián Yatra. Habrá muchas sorpresas, así que Sebastián, muchas gracias por estar en Chile y muchas gracias por ser parte de este gran evento que es la inauguración de los Juegos Panamericanos”, dijo el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

HORA | ‼️🫶 Nos encontramos en la conferencia de prensa de @SebastianYatra a casi 24 horas de su presentación en la ceremonia inaugural de nuestros Juegos #Santiago2023 pic.twitter.com/f2FpJTwRKk — Santiago 2023 (@santiago2023) October 19, 2023

Compartió con Mariana Pajón

Su primera parada en Chile fue para visitar a una de sus ídolos deportivos y a su compatriota colombiana Mariana Pajón en el Parque Peñalolén, donde se realizará la competencia de BMX durante la primera semana de los Juegos. Sebastián fue testigo de primera mano del talento de Pajón y al mismo tiempo conoció a varios atletas de todo el continente americano.

“Mariana ha representado a Colombia y es una de las deportistas más reconocidas que siempre da todo por nuestro país. Estuve con ella hoy y me impresionó al mirarla y ver su sinceridad, su carisma y también lo atenta que es. Dando consejos, apoyando y diciéndoles a otros deportistas cómo pueden mejorar”, dijo Sebastián Yatra.

Luego de presentarse en la Ceremonia de Apertura, Yatra dice que espera poder acudir a las sedes y ver los deportes que más disfruta como los clavados, el BMX y cualquier deporte que requiera valentía.

“Es algo extremadamente difícil, que requiere mucha disciplina. No es como la música donde solo hay que aprender a cantar bien y es algo subjetivo. Me gustan esos deportes en los que sienten miedo, pero van y compiten de todos modos. Debe ser así. como cuando me preguntan si no creo que da miedo cantar delante de 100,000 personas”, añadió Yatra.

