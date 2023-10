“A lo mejor sus rivales fueron taxistas”, Julio César Chávez Jr. cuestionó la carrera de su padre

Sin duda uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia ha sido Julio César Chávez. El oriundo de Tijuana llegó a subir al ring 115 veces en su carrera, de las cuales 107 terminaron en victoria, 87 de ellas por nocaut.

Sin embargo Chávez ha tenido muchos detractores a lo largo de su extensa carrera, incluso al día de hoy, e incluso uno de los que ha emitido comentarios contra el legendario boxeador ha sido su propio hijo, Julio César Chávez Jr.

Recientemente el junior en una entrevista para El Boxglero cuestionó las más de 100 victorias de su padre. Afirmando que los rivales no eran del todo profesionales y por eso logró cosechar tantos triunfos en su carrera.

“Oye, si a eso me dedico, soy el mejor. Aunque mi papá tenga el récord de 90 y 89-0, pues a lo mejor fueron taxistas sus rivales“, afirmó el hijo de la leyenda mexicana. Menospreciando el récord de su padre de 89 peleas consecutivas de manera invicta.

Julio César Chávez vs. David Kamau en 1995, pelea número 97 del mexicano /AFP vía Getty Images

Chávez Jr. completó su comentario tratando de distinguirse de su padre. Yo soy yo, yo he hecho box con todo el mundo y aparte soy hijo de una gran leyenda, la leyenda que continuó a sus casi 40, 50 años”, analizó el boxeador de 37 años.

¿Julio César Chávez Sr. sí peleó contra un taxista?

El comentario de Chávez Jr. no fue lanzado al azar y algo de razón tiene el hijo de la leyenda, pues el mexicano sí llegó a pelear con una persona que no se dedicaba 100% al deporte y tenía como profesión ser taxista e incluso le dio muy buena batalla al “Gran Campeón”.

Esto lo admitió el propio Chávez Sr. en una entrevista con Erik Morales hace algún tiempo. E incluso admitió que estuvo a punto de abandonar el boxeo después de esa pelea. Pues si rival le plantó cara a pesar de no dedicarse de lleno al boxeo como él.

“Estuve a punto de retirarme. Ese taxista, Andrés Félix, era un peleador muy experimentado, un peleador que me llevó a la distancia, lo noqueé en el sexto round, pero me cansé tanto, me agoté tanto que dije ‘ya no vuelvo a pelear’, afortunadamente pararon la pelea y gané, quise seguir peleando, pero si hubiera perdido me hubiera retirado definitivamente”, comentó Chávez Sr. en aquella oportunidad.

