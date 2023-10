Alan Pulido lanza dura crítica a Chivas de Guadalajara: “Si no te va bien, te hundes”

El futbolista mexicano y delantero estrella del Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), Alan Pulido, decidió unirse a la reciente polémica de indisciplina que atraviesa Chivas de Guadalajara tras la separación y posterior reincorporación de los jugadores Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez.

Durante una entrevista ofrecida a TUDN, el jugador aseguró que formar parte del Rebaño Sagrado “no es para todos” y que esto se debe a los constantes panoramas que enfrentan cada uno de los miembros de la plantilla al recibir exigencias por parte de la afición en sacar los mejores resultados posibles.

“Hay muchos jugadores que no están en su mejor momento y en ese equipo cuando tus figuras o las personas que respaldan al equipo no está en buen momento, el equipo tiende a caerse un poco, hay mucho jugador joven, sin tanta experiencia para manejar un equipo como es Chivas, con todas las expectativas que tiene, lo que lo rodea”, expresó.

“Pasaron muchos jugadores con gran nombre y quedaron ahí, no fueron figuras y no lograron hacerlo de la mejor manera, eran jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo, que eran figuras clave. Es un equipo que no era para todos, es un equipo con mucha presión y tiene esa ventaja y desventaja”, agregó Pulido.

El delantero azteca afirmó que si te destacas y logras jugar bien siempre que se dispute un partido lograrás consolidarte dentro de la organización; aunque sostuvo que esto no ocurre en todos los casos.

“La ventaja es que si te llega a ir bien y te consolidas y haces muy bien las cosas te pueden llevar a muchas partes, incluso hasta Europa, más allá de la selección es un equipo que tiene esa dimensión. Pero también siendo realistas si no te va bien, pasas desapercibido y logras caer en ciertas distracciones que el entorno maneja, pasas a ser un jugador a como puedes estar arriba, te hundes, es lo que tiene Chivas”, concluyó el jugador de Sporting y antigua figura de Guadalajara.

Recordemos que Alan Pulido se consagró con Chivas en la Liga MX y Copa MX durante el año 2017; además ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2018.

