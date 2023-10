El Diario celebra 110 años de historia honrando a 19 hispanos que inspiran a la comunidad

El Diario, el periódico en español más antiguo de Estados Unidos, reconoció este viernes la trayectoria de 19 hombres hispanos influyentes que han impactado e inspirado desde sus diferentes campos profesionales, creativos, empresariales y de servicio social a las nuevas generaciones.

Este año, la 19.ª edición de los Premios EL 2023 tuvo una triple significación. Ya que coincidió con el 110 aniversario de este medio impreso, pionero en noticias en español en Nueva York. Y ahora también líder en las plataformas digitales.

Además, la Presidencia del Condado de El Bronx, en nombre de más de 1,4 millones de personas que llaman a esta localidad de la Gran Manzana “su casa”, decidió honrar la historia de esta empresa editorial, proclamando el 12 de octubre oficialmente como el ‘Día de El Diario’.

La proclama consignada por la presidenta de ese condado, Vanessa Gibson y entregada por su directora de Comunicaciones, Alondra Pérez, valora una trayectoria de “confianza, fuentes de inspiración, y un espejo que refleja las voces de la diversidad”.

Precisamente, el ‘condado de la salsa’, en donde más de 55% de sus residentes son hispanos, es uno de los espacios comunitarios en donde la influencia de este medio, ha tenido mayor presencia en escuchar a la comunidad, desde una visión de “integridad y respeto a la libertad de expresión”, como subraya la proclama.

La directora ejecutiva de El Diario, Carmen Villavicencio y el presidente de Impremedia, Iván Adaime, recibieron la proclamación del Día de El Diario por parte del condado de El Bronx Foto: Jefferson Siegel

¡Nunca se detengan!

Esta premiación, aniversario y proclama del condado de El Bronx, resalta un siglo, más una década de historia, del lado de los hispanoparlantes del área de Nueva York, que además celebra exaltando a voces excepcionales, como parte de su misión de dar a conocer a quienes marcan la diferencia.

“Los Premios EL celebran la resiliencia, la creatividad y la pasión de nuestra comunidad. Es un tributo a los educadores que iluminan el camino hacia el conocimiento, los emprendedores que impulsan el crecimiento económico, los activistas que defienden la justicia y los artistas que entrelazan nuestra cultura con el vibrante tapiz de la sociedad estadounidense”, afirmó Iván Adaime, presidente de Impremedia.

Esta “fiesta” aniversaria convidó a hombres de la ley, defensores de los derechos de los trabajadores, emprendedores, promotores deportivos, educadores, empresarios, servidores públicos, comunicadores y diseñadores. Todos bajo una misma consigna: !Nunca se detengan!

“Estas personas excepcionales, nos recuerdan que ningún sueño es demasiado grande, ningún obstáculo demasiado desalentador y ninguna meta demasiado distante”, reiteró Adaime.

Por el ‘Campeón de los Hispanos’

El Diario conocido popularmente como el ‘Campeón de los Hispanos’ empezó a circular en 1913, desde sus inicios como una pequeña publicación en el Bajo Manhattan llamada La Prensa. Este periódico ha crecido, hasta convertirse en uno de los medios de comunicación latinos más grandes e influyentes del país.

En 1963 se fusionó con El Diario de Nueva York, formando El Diario/La Prensa, como se conoce hoy en día. Este medio de comunicación es ahora una operación multimedia de última generación, que incluye plataformas impresas y digitales.

“Actualmente en todo el país, El Diario de Nueva York y La Opinión de Los Ángeles, son los únicos diarios impresos en español que circulan, siete días a la semana, en estos tiempos de transformación. Y nos llena de orgullo que este medio siga recorriendo las calles como una plataforma de servicio público. Y ahora celebramos también que superamos el millón de seguidores en Facebook”, indicó el presidente de Impremedia.

La ceremonia se llevó a cabo en el icónico Smith & Wollensky en la ciudad de Nueva York y el perfil de cada homenajeado será compartido en un suplemento especial, que estará disponible en la edición dominical de El Diario el 22 de octubre de 2023.

“Un modelo de contenido confiable”

Como parte de su tradición, además de este evento dedicado a los hombres, esta empresa editorial también se celebra a las ‘Mujeres Destacadas’, otro programa de premios que reconoce las contribuciones incomparables de latinas en el área triestatal. Las nominaciones para este galardón se abrirán en la primavera de 2024.

Los homenajeados son nominados por la comunidad y luego el equipo editorial de El Diario selecciona a los finalistas.

“Una vez más nos enorgullecemos de resaltar las contribuciones de los latinos que están marcando una diferencia. Esta es una oportunidad para resaltar que estamos comprometidos en servir como un modelo de contenido confiable, así como un defensor de temas que impactan a nuestras comunidades”, dijo al inicio de la ceremonia, Carmen Villavicencio, editora ejecutiva de El Diario.

El diseñador Raúl Peñaranda destaca la importancia del orgullo de nuestra raíces. Foto: Jefferson Siegel

En el podio: Testimonios de superación

La presentadora de Univision 41, la dominicana Esperanza Ceballos fue la encargada en esta ocasión de presentar la lista de los hombres que recibieron un galardón, que como muchos compartieron en sus discursos, significa una poderosa conexión simbólica con sus historias personales de migración, de sacrificios, de familia, de caídas, pero fundamentalmente de constancia.

Por ejemplo, uno de los que subió al podio luego de alzarse con esta premiación, que lo pone en la “primera página” de los destacados de este año, fue el diseñador de modas colombo-venezolano, Raúl Peñaranda. Un nombre, que en todas sus letras, ya es motivo de orgullo para las comunidades hispanoparlantes.

“Hace 10 años me decían que tenía todo en contra. Mi color de piel era muy oscuro. Mi nombre era muy largo, también que no lucía aristocrático para ser un diseñador de alta costura. Hoy en día mi marca es la tercera marca latina en esta industria, después de Carolina Herrera y Oscar de la Renta”, destacó emocionado.

Peñaranda, a la fecha, ha presentado 28 colecciones en la semana de la moda de Nueva York.

“Este reconocimiento también significa para mí, el poder que tiene siempre amar nuestras raíces. Este premio espero sea una gasolina para seguir inspirando. Especialmente, hoy recuerdo a mi madre que es costurera y siempre me ha dicho que todos somos iguales y merecemos la misma dignidad. Diseño con la misma pasión para la primera dama que para la señora de limpieza”, comentó.

Fernando Ortíz Báez, vicepresidente de la Corporación de Desarrollo Económico de NYC resaltó la importancia de empujar la educación en nuestras comunidades. Foto: Jefferson Siegel

Por su parte, Fernando Ortíz Báez, actual vicepresidente de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York, al recibir el galardón, recordó que como hijo de bodegueros dominicanos, cuando cumplió 12 años, era llevado al negocio familiar y entre sus tareas estaba organizar las ediciones de El Diario, para ponerlo a la venta a los clientes del pequeño negocio.

“Con este periódico que hoy me reconoce, no solo me conecté con mi comunidad, sino que me ayudó a practicar el español. Hoy desde este sitio quiero recordar lo importante que es la educación como arma de crecimiento. Y ese es uno de los mensajes principales que debemos siempre destacar”, acotó.

Ortíz trabaja incansablemente en estrategias que fortalezcan la economía de la Gran Manzana de una manera inclusiva.

Asimismo, Héctor Garrido, actual director ejecutivo del Consejo Distrital 37, el sindicato de empleados municipales más grande de la ciudad de Nueva York. Es el primer latino y dominicano, en liderar esa institución, desde la premisa que siempre escuchó de su familia: “Todo ser humano merece respeto”.

“Debemos seguir siendo garantes de la dignidad de nuestra inmensa fuerza laboral. Por eso en esta ciudad, necesitamos medios de comunicación como El Diario que cuestione, que critique, que sea garante de la democracia“, destacó quien llegó al país a los 14 años y al año siguiente fue admitido en una universidad para estudiar arquitectura. Una carrera que lo llevó a los caminos de la defensa sindical.

El periodista Pedro Frisneda, es portavoz de los hispanos ante el Departamento de Salud de NYC. (Foto: Jefferson Siegel)

El periodista venezolano, Pedro Frisneda, también estuvo en el grupo de quienes vieron su nombre impreso en el escalafón de los hispanos destacados de este año.

En efecto, el actual subsecretario de prensa del Departamento de Salud e Higiene Mental de NYC, mostró su orgullo de una manera muy particular, ya que antes de ser el portavoz de los hispanos, en una de las agencias más relevantes para la Gran Manzana, fue por 15 años reportero y editor de El Diario.

“Subir a este estrado es conectarme con una familia, en donde me inicié profesionalmente en esta ciudad. Yo soy un mejor ser humanos gracias a El Diario”, compartió en su discurso.

Esta conmemoración y premiación contó con el patrocinio de William Schwitzer & Associates.

Los homenajeados son…

Honorable Joe Zayas, Juez Administrativo Principal de los Tribunales del Estado de Nueva York

Honorable Juan Merchán, Juez del Tribunal de Reclamaciones, designado como juez interino de la Corte Suprema en el condado de Nueva York

Dr. Orlando Ortiz, Presidente del Departamento de Radiología, Jacoby Medical Center y North Central Bronx Hospital

Pedro Frisneda, Subsecretario de Prensa, Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York

Raúl Peñaranda, Diseñador

Francisco García Quezada, profesor universitario, Universidad de Fordham

Gabriel Balcacer, presidente, Liga Pequeña Internacional de Béisbol, Inc.

Bill Tipacti, Director Senior de Empoderamiento Comunitario, Univision

Jeffrey Saavedra, Asociado, Dechert LLP y Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana

Fernando Ortiz Báez, Asst. Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias NYC Economic Development Corp.

Radhy Mirando, MPS, Gerente de Programa, Fundación Rockefeller

José Salcedo, presidente y fundador, Traiilo

Félix García, asociado legislativo senior, Kasirer

Ramon Tallaj Jr., empresario, filántropo

Israel Meléndez, vicepresidente, 32BJ SEIU

Diony Ureña, cofundador, Puerto Plata Seafood Corp

Henry A. Garrido, Director Ejecutivo, Consejo Distrital 37

Samuel Collado, Presidente Nacional, NSA