El Diario galardona a 23 Mujeres Destacadas que mueven las agujas del cambio en sus comunidades

El Diario es una institución que por 110 años no solo ha informado a los lectores hispanos, sino que ha servido como una plataforma de activismo por los derechos de la comunidad.

Y, justamente, el avance y las batallas por los derechos de la mujer hispana ha sido un “capítulo” constante en miles de páginas impresas en más de un siglo de circulación.

Por ello, nuevamente esta empresa editorial celebró este viernes la edición número 26 de ‘Mujeres Destacadas’, para honrar el aporte de un grupo de hispanas y destacar su huella como profesionales, emprendedoras, científicas, empresarias, funcionarias públicas, educadoras y activistas, que están construyendo comunidades más inclusivas en el área tri-estatal.

Esta vez, 23 mujeres sobresalientes fueron reconocidas en una ceremonia celebrada en el exclusivo Harvard Club de Manhattan, en donde se expusieron una serie de ejemplos de lucha, de quienes no solo logran sus metas, sino que despejan el camino para otras generaciones.

“En nombre de nuestra sala de redacción, estamos muy orgullosos de honrar a estas latinas que están marcando la diferencia en nuestra comunidad y sirviendo como modelos a seguir”, dijo Carmen Villavicencio, editora ejecutiva de El Diario.

Detrás de la vida de cada una de las homenajeadas, casi siempre hay una historia de inmigración, de familias que vinieron al país buscando mejores oportunidades de vida, de muchas puertas que se cerraron, de anhelos que parecían inalcanzables.

Eso sí, las une a todas sin dudas el ímpetu de subir cuestas, que parecían muy empinadas.

“Estamos realizando este evento de ‘Mujeres Destacadas 2023’, en un momento en el que nuestro país necesita resaltar como nunca antes la contribución de las mujeres. La lucha por la igualdad y los derechos reproductivos está lejos de terminar y El Diario seguirá sirviendo como una voz activa para estos procesos”, destacó Villavicencio.

“No solo producimos noticias”

Por su parte, el presidente de Impremedia, Iván Adaime remarcó que este producto editorial es uno de los pocos del país, en español, que se siguen imprimiendo siete días a la semana.

Además, ponderó que los contenidos producidos por esta empresa editorial tienen un alcance en plataformas digitales que se miden en millones de seguidores por mes.

“Nuestra tradición como medio en Nueva York no es solo producir noticias sino hacer conexiones para ayudar a las comunidades latinas. Por eso este evento que realizamos anualmente para visibilizar el rol de mujeres destacadas me hace sentir muy orgulloso”, dijo Adaime.

Además de la premiación que se realizó en un salón privado, “Mujeres Destacadas 2023” llegará también a la mano de los lectores, a través de una “edición de lujo” en formato de revista que estará insertado en El Diario este domingo 23 de abril, en donde se compartirán en detalle 23 historias de superación.

La ecuatoriana Lucila Villaquirán recibió el galardón de parte del presidente de Impremedia, Iván Adaime. Foto: Jefferson Siegel

“Orgullosamente ecuatoriana”

Cada una de las nominadas tiene un bagaje de conocimientos y experiencias que merecen ser puestos en un “parlante” en voz muy alta en nuestras comunidades.

Por ejemplo, la ecuatoriana Lucila Villaquirán no pudo continuar estudiando después que terminó la secundaria. A pesar que su único deseo era ocupar un puesto en una universidad lo veía lejano, pero luego de sobreponerse a las limitaciones financieras lo logró.

Trabajó en una lavandería para sobrevivir y su ímpetu por crecer la hizo inscribirse en una escuela vocacional en un curso que duró 18 meses. De allí en adelante, siguió sus sueños en el Borough of Manhattan Community College. Luego se inscribió en el Baruch College donde obtuvo una licenciatura. Aún así, no se conformó, continuó una maestría y obtuvo su título del Teacher College de la Universidad de Columbia, la primera escuela de educación de Estados Unidos.

“Soy orgullosamente ecuatoriana”, dijo al recibir este reconocimiento.

Desde hace 10 años Lucila, como directora de la Oficina de Ayuda Financiera del Monroe College, se encarga nada menos de informar y asesorar a padres de comunidades hispanas de cómo sortear dificultades económicas para que sus hijos vayan a la universidad.

“Me enorgullece saber que puedo ayudar a personas que posiblemente no se imaginan que existen oportunidades para cumplir su deseo de educarse en un nivel superior. Gracias a El Diario por esta premiación pero especialmente por permitir decirle a la gente que, pese a las grandes dificultades, siempre se puede”, destacó empuñando el reconocimiento que la ubicó en la “primera página” de este medio impreso.

Vilda Vera es comisionada de DCWP: “Nada puede detener nuestro camino al éxito” (Photo by Jefferson Siegel)

“Nada detiene el camino al éxito”

La actual comisionada de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, la puertorriqueña Vilda Vera, también tiene una historia de progreso que compartir.

Como abogada comenzó a trabajar para la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Nueva York y desde entonces ha ocupado una serie de posiciones en oficinas de gobierno, hasta convertirse en servidora de la Ciudad.

“Nací y me crié en Puerto Rico. Cuando llegué aquí a Nueva York empecé a entender el poder de mi cultura. Mi madre siempre me transmitió que nada nos tiene que detener en nuestro camino al éxito, ni siquiera el hecho de ser pobre. Y eso es justamente lo que quiero transmitir a mis hijas y a la comunidad. ¡Felicitaciones a todas las mujeres!”, exaltó Vera.

La dominicana Alba Eduardo, creció viendo El Diario en su casa desde que era una niña. Hoy es premiada como Mujer Destacada 2023 (Photo by Jefferson Siegel)

“Emoción doble”

Cuando la dominicana Alba Eduardo crecía en el vecindario de Washington Heights, en el Alto Manhattan, siempre tomaba en sus manos El Diario porque era el periódico que su madre leía. También seguía las noticias locales en la cadena local Univisión.

A los años, esta inmigrante isleña se graduó como periodista en la Universidad de Nueva York en producción de televisión y periodismo.

Ahora su emoción es doble, porque no solo ha sido escogida como ‘Mujer Destacada 2023″ por este medio impreso, sino que es asistente de dirección de Noticias del canal 41 de Univisión.

“Estoy muy, pero muy emocionada. Formar parte de al menos una página de este periódico, con el cual crecí, es muy importante. Siempre amé la comunicación, pensaba ser escritora pero después en la escuela secundaria encontré que la tecnología de la televisión era mi pasión”, comentó.

Empoderar a jóvenes latinas

Por primera vez, “Mujeres Destacadas” como premiación destaca la labor de una organización comunitaria.

En esta edición fue seleccionada The Latinas on the verge of excellence (L.O.V.E), que apoya y empodera a jóvenes latinas para que alcancen el éxito, tanto en la escuela como en la vida, a través de la tutoría en salud mental, física y reproductiva.

“En 2017 yo fui reconocida como mujer destacada, ahora esta institución me honra nuevamente poniendo el relieve el rol de mi organización. Esta ocasión la quiero aprovechar para decirle a todos ustedes que nos mantengamos haciendo bien lo que hacemos. Hoy celebremos con este premio la oportunidad de ayudar a otros”, refirió la colombiana Claudia Espinosa creadora de L.O.V.E.

Esta edición de ‘Mujeres Destacadas’ fue posible gracias al patrocinio de William Schwitzer and Associates, PC, Northwell Health Cancer Institute, La Federación Unida de Maestros (UFT) y Goya Foods.

Las galardonadas son: