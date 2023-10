Entrevista con Rallen Montenegro y Jorge López por el estreno de “Sayen: La Ruta Seca”

Rallen Montenegro regresa a Prime Video para seguir dándole vida a Sayen, una historia que desde el primer momento que tocó la pantalla se convirtió en una de las producciones más exitosas de la plataforma de streaming.

Hoy, hemos avanzando en el camino de Sayen y entramos a la “Ruta Seca”, y junto a ella están grandes actores como: Enrique Arce, Jorge López, Katalina Sánchez, Eyal Meyer, Camilo Arancibia y Alfredo Castro. La segunda entrega de esta trilogía se ha estrenado hoy y se podrá ver en más 240 países y territorios a nivel mundial.

En conversación con Rallen Montenegro y Jorge López nos encontramos con dos actores que están muy orgullosos por el trabajo que se ha logrado.

En el caso de Rallen, protagonista de esta historia, la vemos complacida y orgullosa de poder exponer la cultura de su país a nivel mundial, pero también se convertirse en un verdadero precedente para la nación a nivel filmográfico, ya que Chile y su industria no es reconocido por incursionar en el género de acción. Esta es la primera vez que el país cuenta con una producción de este tamaño dentro del género y más importante aún, protagonizada por una mujer.

“‘Sayen’ es la primera trilogía de acción que es grabada en la historia cinematográfica chilena y que es además protagonizada por alguien que es parte del mundo mapuche”, dice Rallen Montenegro. Para la actriz destacar esto es muy importante, porque, según dice, tal vez ahora a esto no se le de mucho valor, reconoce que con el pasar del tiempo será de mucho peso ya que tiene un carácter inédito.

“Yo no me imaginé que Sayen iba a ser la película latinoamericana más vista de la plataforma… es un género muy difícil que requiere concentración y exigencia, en donde realmente lo damos todo… me parece que por todo esto uno se tiene que sentir contenta, complacida y orgullosa”, destacó la protagonista de “Sayen: La ruta seca”.

Jorge López se integra a la trilogía de “Sayen” y se convierte un preciado aliado de nuestra heroína. / Foto Cortesía de Prime Video. Crédito: Prime Video | Cortesía

Jorge, por otra parte, se integra al proyecto en esta segunda parte de la trilogía pero, dentro de la conversación nos permite conocer a un hombre sumamente talentoso y con los pies en la tierra. A nivel fílmico está feliz de trabajar en su país y asegura no estar asombrado de que una mujer sea la protagonista de una historia como esta. Es parte de la vida misma entender que en una situación como la que vive Sayen dentro del drama, tanto hombres como mujeres podrían reaccionar de la misma manera. Y está completamente complacido de ser parte de esta exitosa franquicia.

Ahora bien, en “Sayen: la ruta seca”, ¿qué es lo que el público podrá encontrar, luego de ver los desastres que se desataron en la primera entrega? Después de los acontecimientos de la primera película, Sayen es una de las criminales más buscadas del país.

En medio de toda la cacería que se orquesta en su contra, ésta llega al Desierto de Atacama siguiendo una pista en su misión en contra de “Actaeon”, la organización multinacional responsable por la trágica pérdida de su familia y la destrucción de ecosistemas a lo largo de Chile. Ahí encontrará nuevos aliados, quienes se unirán a su viaje para acabar con Acteon y su director, Máximo Torres.

Mira aquí toda nuestra entrevista:

Sigue Leyendo más de Prime Video aquí:

· “Menem” es la nueva serie de Prime Video: conocimos a su protagonista, Leonardo Sbaraglia y entramos a la mente del personaje

· Prime Video anuncia “Betty la fea”, 20 años después, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como protagonistas

· “Culpa Mía”: conversamos con todos los protagonistas de esta historia que se estrena hoy por Amazon Prime Video