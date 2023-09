“Menem” es la nueva serie de Prime Video: conocimos a su protagonista, Leonardo Sbaraglia y entramos a la mente del personaje

Viajamos a la Argentina, el país de Lionel Messi, del tango, de Diego Armando Maradona y en efecto a la Argentina de Carlos Menem, presidente de dicha nación, entre los años de 1989 y 1999, personaje que fue además originario de la provincia de La Rioja y que al día de hoy sigue muy presente en la memoria colectiva de este país de Sur América; viajamos para ver las grabaciones de la serie basada en uno de los presidentes más carismáticos y polémicos de Latinoamérica.

Esta visita nos permitió conocer, en completo hermetismo, a su protagonista el reconocido actor Leonardo Sbaraglia. Entramos al camper para ver cómo literalmente lo transformaban en el presidente Menem. Fue increíble darnos cuenta de que en ese momento no estábamos frente a Sbaraglia, físicamente él era el presidente de la Argentina de 1989.

Nos dijeron que podíamos grabar audio y todos comenzamos a colocar nuestros aparatos frente al actor. Su voz era la voz de Menem.

Ante lo visto y ante el reconocimiento que se tiene del personaje lo primero que buscábamos saber era que tan complejo fue para el actor darle vida a un hombre tan importante a nivel histórico y social no sólo en Argentina sino también en Latinoamérica. Leonardo Sbaraglia habló de los matices de Menem, pero también reflexionó sobre el reconocimiento de éste destacando que hay muchos aspectos icónicos del presidente que están ahí, en los archivos de memoria de los ciudadanos argentinos y que todos van a poder evocar una vez empiece la transmisión de la serie.

Al margen de muchísimas cuestiones que podrían ser polémicas en relación a cuál es el trato que le da la serie, yo creo que como actor es un desafío, quizá de los más grandes de mi vida. Es como interpretar un personaje que está en la cabeza y en la mitología de toda la sociedad argentina", dijo Leonardo Sbaraglia, – protagonista de "Menem".

Durante nuestra conversación, Leonardo recordó la imagen de él caracterizando a Menem. Desempolvó una serie de reacciones sumamente interesantes, que para éste momento dejaron al actor impactado, pero que también lo llamaron a la reflexión sobre el pueblo argentino.

Sbaraglia admite que su trabajo como actor no es juzgar a Menem, sino sacar a la luz cuestiones que tienen que ver con temas más profundos sobre la esencia del mismo, ahora bien, cómo se expone esta narrativa ya no dependen de él necesariamente sino de los diálogos y de cómo sean los planos, la edición y la musicalización del producto y esto ya no es su responsabilidad.

La serie de “Menem” se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. / Foto Cortesía de Federico Romero / Prime Video Crédito: Federico Romero / Prime Video | Cortesía

A nivel actoral el argentino reconoce que no ha sido fácil salirse del personaje debido a la intensidad del mismo. “Si hay algo que tenía Menem como característica personal es la enorme determinación y convicción”, dice Leonardo. “Tenía muchas herramientas para llevar adelante los objetivos que tenía”.

Leonardo Sbaraglia también destaca el impacto que tuvo el hecho de que Carlos Menem fuera originario de La Rioja, “desde ese lugar llegó a ser presidente casi tres veces de Argentina”. Reflexionar sobre esto lo lleva a decir: “Para estar a la altura yo también tengo que aprender un montón de cosas y tratar de con mi propio cuerpo y herramientas entender de dónde c*ño sacaba esa fuerza que tenía, eso para mi es un aprendizaje increíble, por la misma capacidad humana”.

Para prepararse y darle vida de Carlos Menem el actor asegura que ha hablado con todos los personajes que fueron más cercanos e importantes en la vida del presidente, destacando que después el trabajo que tuvo que hacer constó en aterrizar todo el conocimiento en relación a la forma de hablar, moverse y comportarse, convertirse en Carlos Menem.

Menem fue creada y producida por Mariano Varela y es liderada por Ariel Winograd como showrunner y director. /Foto Cortesía de Federico Romero / Prime Video Crédito: Federico Romero / Prime Video | Cortesía

A nivel informativo, les podemos confirmar que la serie está situada en la Argentina de los años 90, desde el ascenso de Menem al poder y la consecuente convertibilidad económica hasta los ataques terroristas sucedidos en Buenos aires. “Menem” es una historia de poder, de controversia política y tragedia social que se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, sin embargo aún se desconoce la fecha concreta de su lanzamiento.

Prime Video por otra parte afirma que esta producción es una muestra más del compromiso que han adquirido por presentar producciones locales, que reflejan la historia y la cultura de cada territorio.

“Estamos dedicados a mostrar la riqueza de los guionistas, directores y actores latinoamericanos al mundo y Argentina es un gran ejemplo de un territorio en donde los estándares de producción de alta calidad y un gran enfoque en la narración nos dan películas y series increíbles”, dijo Camila Misas, quien encabeza al equipo de Originales para Argentina, Chile y Colombia en Prime Video.

