Adamari López acepta que puede regresar a Univision, ojo, pero también a Telemundo

Adamari López estuvo participando recientemente en el podcast de Rodner Figueroa, el cual lleva por nombre “Cara a cara con Rodner”. La platica fue completa, hablaron sobre muchos temas de interés, incluso actual. Conversaron sobre la importancia de la auto exploración en el tema de la lucha contra el cáncer de mama y también sobre su despido en Telemundo.

Adamari rompió el silencio sobre este tema y aseguró que la noticia definitivamente no se la esperaba. Lo describió como un golpe de la vida: “Otro golpe que pienso que como todos duele, pero el agradecimiento está ahí“, dijo Adamari López, quien hoy por hoy sólo tiene palabras de agradecimiento para dicha televisora.

Univision salió en la conversación, porque Rodner fue directo al grano cuando le preguntó si estaba dispuesta a regresar a Univision. Adamari fue clara y dijo: “Yo no estoy cerrada para trabajar en ninguna cadena“. La declaración está ahí y es muy clara, pero también agregó: “Siempre que me hagan una oferta que me haga seguir creciendo profesionalmente obvio voy a estar en la mejor disposición”.

Adamari sí aclaro que está abierta a trabajar o regresar a la televisión en un proyecto que la rete, “que me lleve a hacer cosas nuevas”, destacó.

Es importante destacar que Adamari dejó en claro que no está cerrada a volver a la televisión ya sea como conductora o como actriz, porque habló de aceptar algún proyecto dramático, ya que su único interés en este aspecto es volver a estar en contacto con el público que la ve y la sigue. “Todavía estoy joven, tengo mucho que dar y que aprender”, añadió.

Puedo volver a Telemundo, a Televisa, puedo trabajar en Univision. Puedo trabajar en cualquier sitio que me ofrezca una nueva oportunidad para seguir creciendo y estando en contacto con el público", dijo Adamari López, – actriz y conductora de televisión.

Mira aquí la entrevista completa aquí:

