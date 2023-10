Adamari López le confiesa a Rodner Figueroa cómo fue verse al espejo, después de la mastectomía

Estamos en el mes de octubre, este el décimo mes del año, en el que además se trabaja para seguir creando conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana. Rodner Figueroa, entendiendo la relevancia e importancia de este trabajo conversó con Adamari López, una de las celebridades más queridas y reconocidas de Latinoamérica, que es además sobreviviente de cáncer de mama.

Con el respeto que merece tanto Adamari como las muchas mujeres que pueden estar viviendo una situación como la que ella padeció hace ya varios años, Figueroa quiso saber cómo fue para Adamari López verse de nuevo en el espejo, pero esta vez después de haberse sometido a una mastectomía.

La ex conductora de “Hoy Día” no pudo evitar las lágrimas, admitió que hace mucho tiempo no le hacían esta pregunta y respondió con total honestidad que ella sólo se quitó el seno derecho, porque ser mamá y poder darle de mamar siempre fue uno de los grandes anhelos de su corazón. Sin embargo, más allá de esto admite que uno de los senos le quedó más alto que el otro y que obviamente ha vivido inseguridades después de esto.

Aceptó que por su mente pasaron muchos pensamientos, “uno piensa voy a perder femineidad”, dijo la también actriz. En medio de todas estas cavilaciones, Adamari también se cuestionaba qué tal fácil sería para ella la vida amorosa y laboral: “Se querrá casar esta persona conmigo, cómo me voy a enfrentar en términos de trabajo… eran muchas preguntas”.

La villana de la telenovela “Sin ti” explica que el cuerpo y el aspecto físico es una herramienta de trabajo, y lo es tanto para una conductora de televisión como para una actriz, pero obviamente todo el proceso que vivió con su cáncer de mama, cambio muchos aspectos de su vida. Recordó que no sólo subió de peso, también se le cayó el cabello y así muchos otros aspectos. “Fue como un choque de cada una de las cosas que fui viviendo y que fui, entiendo yo… superando con el paso del tiempo”.

Mira aquí la conversación completa:

