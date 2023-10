Adamari López tras meses de despido volvió a Telemundo y visitó ‘La Mesa Caliente’

Comenzando el mes de abril, la conductora de televisión Adamari López recibió una decisión que le terminó cambiando la vida, debido a que fue despedida de ‘Hoy Día’ y posteriormente dejó de formar parte de la nómina de Telemundo. Desde entonces las críticas para el canal de televisión no se han detenido.

Sin embargo, el pasado lunes sorprendió a más de uno luego de aparecer en uno de los estudios de la mencionada planta televisiva. La puertorriqueña formó parte del programa ‘La Mesa Caliente‘, al tiempo que las sonrisas no faltaron junto al resto de las conductoras.

Giselle Blondet fue la encargada de hacerle una entrevista donde recordaron la experiencia que tuvo la también actriz hace unos años, y es que se trata del cáncer de mama, hecho que le terminó cambiando la vida de manera drástica.

“Adamari López recuerda cómo se enteró de que tenía cáncer de mama a los 33 años y habla de ‘Remisión con una Misión’, campaña de Aflac con la que se busca ayudar a las mujeres a la detección oportuna de cualquier anomalía”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Yo me sentía súper bien. Mi sobrina se iba a casar y yo de repente me rasqué uno de mis seno, me sentí un nodulito y como iba a ir a Puerto Rico para medirme lo de la ropa de la boda de mi sobrina dije: ‘Pues déjame ir al médico… Dos o tres días después me da un dolor en el abdomen y así es que descubro que tengo el cáncer”, mencionó Adamari en Telemundo.

Internautas opinaron sobre la visita de Adamari López

“Gran mujer..Gran presentadora..Gran actriz… y Telemundo prefiere a Menchaca a Chiquipelucas”, “Es increíble como ha caído ese hoy día por sacar a todas las personas que sabían conducir!!”, “Ya está pasada de moda, todos conocemos la historia, mira que repiten lo mismo”, “Yo tengo ese seguro de Aflac y no sirve”, “Me encanto volverla a ver en TV. Es bueno que repita el asunto, así creamos conciencia”, “Ay no, ya basta con ese tema!!! @adamarilopez lo ha contado mil veces, hasta un libro escribió! ¿Por qué siguen explotando el morbo de la desgracia ajena?”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

