Alex Rodríguez no está contento con los Yankees: “Quiero que retiren mi número”

Estas declaraciones las realizó el antiguo tercera base de los Yankees tras ser invitado al programa “Evan and Tiki” de WFAN este jueves para hablar sobre diversos temas y en el que terminaron tratando el retiro de su número; al comentarista de FOX se le preguntó como se sintió cuando le entregaron su número a Joey Gallo en el 2021 y este no lo tomó para nada bien.

“No me hizo feliz”, respondió Rodríguez entre risas a pesar de mostrase bastante disgustado porque los Yankees todavía no han tomado la decisión de inmortalizar su número entre uno de los 22 que ya han sido descartado por la gran trayectoria que tuvieron cada uno de los miembros que los portaron en la organización.

“Soy demasiado crítico con los Yankees y eso no ayuda en mi caso. Pero me pagan por decir la verdad… quiero que retiren mi número. Si no está retirado, que así sea. Sí, por supuesto que me molesta. Se trata menos de molestias, pero por supuesto sería bueno ser reconocido en uno de los mejores lugares en la historia de los Yankees, pero esa no es mi decisión”, destacó.

Alex Rodríguez jugó las últimas 12 temporadas de su carrera con los New York Yankees y se consagró como uno de los mejores peloteros de esa generación; a lo largo de su pasantía dejó un promedio de bateo de .283 producto de 1,580 imparables, 351 jonrones, 1,096 carreras impulsadas y 1,012 carreras anotadas para poder ser un pilar ofensivo dentro de los “Bombarderos del Bronx”.

Además de sus increíbles números, el toletero también participó en siete Juegos de Estrellas y fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) con los Yankees en las temporadas 2005 y 2007; esto se suma a la conquista del anillo de campeón que lograron en el año 2009.

