Sigue la polémica en Chivas: Veljko Paunovic lanza duro mensaje a Alexis Vega y Chicote

Las Chivas Rayadas de Guadalajara consiguió una valiosa victoria ante el Club Puebla en la jornada 13 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX gracias a un gran planteamiento de juego del director técnico Veljko Paunovic, quien busca con todas sus fuerzas lograr la clasificación a la Liguilla para buscar así su título de campeón dentro del balompié azteca.

Luego del encuentro el entrenador decidió hablar sobre la reincorporación al primer equipo de los futbolistas Alexis Vega, ‘Chicote’ Calderón y Raúl Martínez, quienes habían sido excluidos de la institución por diversos temas; a pesar de este regreso el estratega serbio afirmó que cada una de estas figuras deberá ganarse nuevamente su puesto y demostrar que no cometerán ningún tipo de acto que perjudique a Chivas de Guadalajara.

“La cultura (de trabajo) que he ido forjando con mi equipo de trabajo y la dirección deportiva no la vamos a cambiar nada, no vamos a tener compromisos, cuando hablé con los tres jugadores que regresan a la disciplina les he dicho primero que si quieren regresar, me dijeron que sí, que estaban ansiosos de regresar, pero bajo nuestros términos y esos términos aparte de ellos tienen que colaborar, se lo tienen que ganar, lo dejamos claro y ahora estamos expectantes para que cumplan las expectativas”, detalló en rueda de prensa pospartido.

Paunovic detalló que este triunfo representa una importante noticia para el equipo debido a que los acerca aún más a su búsqueda para poder clasificar de manera directa a los cuartos de final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, por lo que esperan que la victoria eleve los ánimos del club y así puedan seguir logrando resultados positivos.

“El partido muy importante para nosotros, otro paso más en nuestro resurgimiento con humildad y trabajo, todo un enfoque a los procesos internos que tenemos nos ha resultado ante un rival muy bueno, conseguir la victoria fuera de casa sin conceder gol nos reafirma, pero no deja de ser solo un paso”, destacó el técnico del Rebaño Sagrado.

“Seguimos buscando mejorar, el equipo se está dando cuenta del potencial que tiene, sobre todo de jugar buen fútbol con el balón, porque creo que en la presión, en la estructura sin balón hacemos bastante buen trabajo, pero todavía podemos mejorar. Todo esto aporta al equipo en este último tramo del campeonato para alcanzar nuestro objetivo que es mantenerse entre los cuatro de arriba”, concluyó Paunovic.

Actualmente Chivas de Guadalajara se ubica en la cuarta posición de la clasificación general con un total de 21 puntos gracias a las dos últimas victorias que consiguieron y que les permiten aspirar a la siguiente fase del campeonato mexicano.

