Antonio Mohamed preocupa a Pumas de la UNAM: “Es imposible se favorito ante Rayados”

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Antonio ‘Turco’ Mohamed, habló sobre el partido que disputarán este fin de semana contra Rayados de Monterrey en el duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; en sus palabras sorprendió a los seguidores felinos al afirmar que es ”imposible ser favoritos” ante La Pandilla.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa en la que destacó que harán todo lo posible para poder alcanzar el mejor resultado que les permita seguir sumando puntos dentro de la clasificación general y así seguir luchando por su pase a la Liguilla.

“Es imposible. ¿Cómo se va a ser favorito ante la plantilla más cara del fútbol mexicano junto con América y Tigres? Es imposible. Ahora que nosotros podamos equilibrar a partir del esfuerzo es otra cosa. Pero no, los favoritos son ellos (Rayados). Nosotros vamos a competir, intentaremos ganar el partido con nuestras armas, pero si hay un favorito es Monterrey”, expresó.

El estratega afirmó que el equipo debe mantener un estilo de juego controlado para poder mantener el objetivo de alcanzar la siguiente etapa de la competencia azteca debido a que todavía no han clasificado y cada derrota podría alejarlos de su meta.

“Todavía falta mucho del torneo, me parece que al principio éramos el decimosegundo favorito para ganar, entonces no podemos pasar a ser los favoritos. Como digo siempre, las cuentas se hacen al final, esperamos entrar dentro de los primeros seis para evitar el ‘play-in’, ese es el objetivo principal. Una vez dentro de la Liguilla somos todos iguales y tenemos las mismas posibilidades, así que hay que ser mesurados porque todavía no logramos ni clasificar”, agregó Mohamed.

Para finalizar el entrenador no ocultó el gran amor que tiene por la institución regiomontana y reconoció que Rayados de Monterrey es el equipo “donde más ha sido feliz”, por lo que resultará un difícil encuentro para su carrera como director técnico.

“Siempre es un partido especial porque ahí es donde fui más feliz, pero vamos a ser rivales durante 90 minutos y quiero ganar, eso está clarísimo. Necesitamos ganar. El partido será diferente, ya llevamos casi cuatro meses de trabajo más que cuando los enfrentamos en mayo, así que creo que va a ser un partido diferente”, concluyó Antonio Mohamed en sus declaraciones.

