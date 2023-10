‘Despierta América’: se disfrazan de Luis Miguel y su hija Michelle Salas en la boda y los critican

El pasado 14 de octubre la empresaria Michelle Salas realizó su boda con Danilo Díaz en la Toscana, una ceremonia que tuvo una duración de tres días. Sin embargo, una de las preguntas que más se hicieron era conocer si el cantante Luis Miguel había asistido a la celebración.

A su vez, no fue la única incógnita, debido a que normalmente es el padre el que entrega a la novia en el altar, y a través de las redes sociales han afirmado que sí, tras notar su presencia, aunque no todo parece ser del todo cierto, porque aparentemente habría sido su madre quien se la dio a Danilo.

La mexicana Michelle Salas tiene 34 años y es la hija del cantante Luis Miguel.

Hasta la fecha existen muchas preguntas sobre la celebración que hicieron en Italia, puesto a que han sido contadas las fotografías que se han podido disfrutar de un momento tan especial como ese. Por ello, las especulaciones no se han detenido.

¿Qué ocurrió en ‘Despierta América’?

En el programa ‘Despierta América‘ han estado aprovechando el mes de octubre para poder poner a prueba la creatividad en los disfraces, y el equipo de producción decidió hacerle un homenaje a Luis Miguel y su recién casada hija con unos disfraces sobre ellos.

Sin embargo, los internautas comenzaron a opinar y expresaron su molestia debido a que no estuvieron de acuerdo con el contenido que estaban viendo. Por ello, las críticas no se detuvieron hacia los presentadores Alan Tacher y Karla Martínez.

“Muy mal gusto, eso es mucha burla y nada que ver con disfraces”, “Perdón, no me parece para nada gracioso, tanto hablar de bullying y el acoso y ustedes ayudando”, “No se me hace gracioso, eso es una burla si no tienen nada que dar mejor no lo hagan”, “Profesionalismo por el suelo”, “Un medio informativo fomentando la estupidez, porque eso no es humor, fatal”, “Se pasaron!… como se pueden prestar para tanta estupidez, me sorprende Karla, nunca pensé que se prestaría para algo así”, “Este programa realmente como ha bajado de calidad”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

