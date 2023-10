Más de 34,000 residentes en Puerto Rico deberán devolver dinero cobrado por cheques de estímulo económico del Gobierno federal de $600 y $1,200

Puerto Rico – Si es de las 34,233 personas que recibió pagos duplicados del incentivo económico (cheque de estimulo) que se envió en medio de la pandemia del COVID-19 o simplemente no era elegible para recibirlo, sepa que el Departamento de Hacienda estará enviándole un “Aviso sobre el Proceso de Recobro de Pagos de Impacto Económico” en los próximos días.

Según detalló el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la agencia, en San Juan, se trata de los cheques de $1,200 dólares y $600 que se enviaron durante el año contributivo 2020.

“Recordemos lo sensitivo que era la situación en ese momento, la diligencia que se esperaba de su gobierno, la situación tan precaria que muchas familias puertorriqueñas estaban enfrentando en esos momentos. Y el Departamento, pues, desarrolló un acuerdo con el Tesoro Federal para repartir este dinero. Como sabemos, siempre puede haber personas que no fueran elegibles, porque este programa nunca se trató o que cuyo alcance fuera a toda persona que tuviera un Seguro Social. Nunca fue así, no fue así a nivel federal y no fue así a nivel estatal. Hemos identificado que cerca de 34,000, un poquito más de un por ciento de los participantes, potencialmente recibieron pagos indebidos. ¿Qué ocurre? Que en nuestro acuerdo con el Tesoro Federal y lo mismo está ocurriendo con el IRS (Servicios de Rentas Internas Federal) a nivel federal, debe haber una acción de recobro de parte del Estado. Nosotros entendemos que la población puede ascender a 34,000 participantes”, indicó.

En números precisos, Parés Alicea expuso que los pagos de Impacto Económico que se otorgaron conllevaron el desembolso de unos $4,284,996,878.92 a 1,889,058 familias. De este monto, se identificó que 34,233 personas, que cobraron unos $45,558,032 o cerca de 1% de este desembolso, como un pago indebido.

El funcionario precisó que han detectado pagos indebidos, porque tanto el IRS como Hacienda emitieron cheques a favor de esa persona o familia, creando un duplicado.

Sostuvo que también puede ser que “la información suministrada de nombre y Seguro Social de usted, su cónyuge y/o dependientes, no coincide con la de la Administración del Seguro Social federal”.

También se incluyeron a los que recibieron los pagos desembolsados por adelantado y volvió a reclamar los incentivos como un crédito reembolsable o que recibió los pagos, pero no era residente bona fide de Puerto Rico para los años contributivos 2019 y 2020.

De estas razones, la principal fue el recibo de pagos duplicados. Detalló que de estos hay 27,218 casos. Otros 5,338 casos se deben a que la información no coincide con la que tiene el IRS en sus archivos, mientras que otros 1,677 individuos que reclamaron los pagos, no eran residentes bona fide de Puerto Rico.

“El proceso de recobro establece fechas para que los contribuyentes que reciban el aviso actúen y eviten que ese estímulo, para el que no eran elegibles, se convierta en una deuda exigible y cobrable por el Departamento. Este proceso no incluye planes de pago, por lo que la recomendación es que no ignoren el aviso”, dijo.

Por su parte, la secretaria auxiliar de Rentas Internas de Hacienda, Roxanna Santiago, explicó los deberes y derechos que tienen las 34,233 personas que estarán sumidas en este proceso de recobro.

La funcionaria informó que las personas afectadas serán notificadas por Hacienda.

“Ese aviso lo van a recibir tanto por SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas) si tienen cuenta en SURI y por correo postal, por ambos”, detalló.

La persona, si acepta el error, puede decidir pagar lo adeudado por SURI o acudir a una de las ocho oficina del distrito de cobro de Hacienda. Si en 30 días no realiza ninguna acción, le van a enviar una “notificación de tasación”. Si tampoco reacciona, le va a llegar un aviso de cobro a los 60 días.

Santiago indicó que, en este paso, le permitirán suministrar por SURI documentos que puedan exonerarlo de pagar la deuda. Un ejemplo que proveyó lo es prueba de que ya devolvió al IRS el pago duplicado.

La funcionaria aclaró que, si la persona tiene su prueba que lo exonere del pago, puede también acudir a una de las ocho oficinas del distrito de cobro de Hacienda para presentarla sin esperar estos 60 días.

“Estamos haciendo el proceso lo más razonable posible. Entendemos que es alrededor de 1.8 por ciento de las personas que se beneficiaron del total de este programa y queremos orientar para que tampoco se asuste, porque puede ser que en efecto hayan devuelto el pago a la IRS y usted tenga esa evidencia y con someternos a esa evidencia, pues va a ser suficiente para nosotros entonces eliminar la gestión de cobro”, sostuvo.