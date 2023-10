Papu Gómez rompe el silencio sobre su caso de dopaje: “No me quiero retirar de esta manera” [Video]

El centrocampista argentino Alejandro ‘Papu’ Goméz finalmente ha roto el silencio luego de que trascendiera esta semana que había dado positivo en un control antidopaje realizado durante la Copa del Mundo de 2022, algo que podría acarrearle una suspensión de dos años y que le se quetado su título de campeón del Mundo.

En un video publicado en sus redes sociales, Gómez reveló el nombre de la sustancia que le ha causado todo este problema y contó su versión de cómo esta llegó a su organismo, dejando saber que se encontraba en un medicamento de su hijo que él tomó.

“Como ya todos saben fue sancionado por un control antidoping realizado antes del Mundial, di positivo de ‘Terbutalina’, una sustancia que está en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente una noche en un ataque de tos de mi hijo más chico”, comentó el jugador tras finalizar un entrenamiento en solitario.

"NO ME QUIERO RETIRAR DE ESTA MANERA, LO QUE MÁS DESEO ES VOLVER A LAS CANCHAS." El Papu Gómez mandó un mensaje en sus redes sociales, luego del comunicado oficial por su doping positivo. pic.twitter.com/RWLIlyrdhc — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2023

En ese sentido, el ‘Papu’ explicó que desde aquel control se le han realizado otras pruebas y siempre había dado negativo. “Estoy triste y arrepentido. Fue un accidente médico. Después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y con el Sevilla y no pasó nada, siempre di negativo”.

Por otra parte, el argentino afirmó que siempre ha intentado ser un futbolista ejemplar y que no le parece justo que su carrera pueda terminar de esta forma. Esto, teniendo en cuenta que tiene 35 años y podría ser suspendido por dos años.

“Siempre traté de ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha, y creo que en mis 18 años de carrera puedo cumplirlo. No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco”, puntualizó.

“Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros, entrenar y jugar con el Monza. Voy a dar la batalla, voy a seguir entrenándome solo y ojalá que mis abogados puedan solucionar el problema”, sentenció el ‘Papu’ Gómez, que apelará la sanción que ha recibido.

