¿Quién es Carlos Quintanilla? El hombre con el que se casó por el civil Carlos Adyan

Desde el mes de junio el presentador de televisión Carlos Adyan decidió abrir su corazón para dar detalles de su vida sentimental, siendo así como explicó en una entrevista en lo que consiste su personalidad y parte de su trabajo diario.

“Soy una persona que no me reservo mis opiniones y trabajo en una empresa y vivo en un país que es libre de expresión, entonces yo siento que eso también nos permite cuando tenemos esas herramientas fundamentales expresarnos libremente. En mi caso no he ocultado nunca de dónde vengo, no he ocultado nunca qué pienso sobre la vida, cada tema que quiero opinar opino libremente”, le dijo a Jey Nel.

El presentador Carlos Adyan ha demostrado lo bien que la pasa con Carlos Quintanilla. / Foto: Mezcalent.

Sin embargo, no fue lo único porque aprovechó para hablar sobre su corazón, al tiempo que dijo sobre Carlos Quintanillas Sakar: “Es mi pareja y andamos felices”.

¿Con quién se casó Carlos Adyan?

A mediados del mes de junio, el presentador de ‘En Casa con Telemundo’ Carlos Adyan sorprendió a cientos de fanáticos, luego que compartiera en la red social de la camarita que su pareja sentimental Carlos Quintanilla le pidió en París que se convirtiera en esa persona que lo acompañara por el resto de su vida.

Fue el pasado 21 cuando la revista People en Español dejó atónitos a más de uno por comenzar a subir publicaciones en Instagram, debido a que estaban dando la primicia sobre la boda civil entre Adyan y Quintanilla, que además fue realizada en la casa de María Celeste Arrarás.

Quintanilla tiene una amplia trayectoria profesional y se ha dedicado a escribir y formar guiones. Por ello, te nombraremos algunas series que creó: ‘Mujeres Asesinas’ (Televisa), ‘Rosario Tijeras’ para SPT, ‘Armas de mujer’ transmitido en HBO Max y Peacock, ‘Control Z’ a través de Netflix.

El esposo de Adyan actualmente se desempeña en el cargo de VP de Contenido Original para Latinoamérica de Sony Pictures Televisión. Además, asumió el rol de programación de ficción en español de SPT.

