Carlos Adyan revela la fecha y país donde celebrará su boda con su novio Carlos Quintanilla

El presentador de televisión Carlos Adyan se comprometió con su novio Carlos Quintanilla durante unas vacaciones en París el pasado mes de junio. El video fue colgado en la red social de la camarita, donde presume el momento tan especial que llegó a vivir cuando le entregaron el anillo de compromiso.

People en Español este miércoles ofreció nuevos detalles de los preparativos que está llevando a cabo la pareja, al tiempo que anunciaron que tienen fecha y locación para la gran ceremonia eclesiástica. El conductor de Telemundo dio a conocer que será el 25 de mayo de 2024 y el festejo lo harán en San Miguel de Allende, México.

Sin embargo, por el momento se desconoce la fecha de la unión civil.

Carlos Adyan ofreció detalles de su compromiso

“Fue un momento único. Ustedes vieron mis vacaciones en París que fue magnífico, un viaje en Europa maravilloso. Ya había pasado el compromiso, pero, sin embargo, quería tomarme mi tiempo para procesar todo porque obviamente es un cambio muy grande en mi vida, un cambio que estoy listo para dar, un cambio que me tomó muchísimo tiempo pensarlo, pero fue un cambio que me hace sentir pleno”, dijo en el programa ‘En Casa con Telemundo’.

“Lo pensé mucho y digo ‘lo pensé’ porque desde que yo entré a esta industria se mencionaba que un presentador tenía que mantener una imagen de ‘macho, el galán’ y yo así me siento: me siento macho, me siento galán, me siento feliz, me siento afortunado. Con decir esto yo no pido aceptación, más que nada pido respeto…”, añadió durante una conversación con sus compañeras de trabajo.

¿Cómo inició el amor entre Carlos Adyan y Carlos Quintanilla?

El conductor de ‘En Casa con Telemundo’ ofreció una exclusiva a People en Español, al tiempo que hablaron de la manera en que comenzaron a salir, hasta llegar al punto de querer establecer una relación sentimental. Además, se conocieron porque Vanessa Claudio los presentó.

“Era un amigo más, yo no sabía que era homosexual, nunca crucé esa raya y aparte estaba saliendo de una relación… Pero cuando pasa el tiempo intentamos salir. La primera vez que salimos no funcionó, no era el momento”, dijo al citado medio.

