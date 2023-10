Internautas se van en contra de Carlos Adyan tras hablar de la vida personal de Elizabeth Gutiérrez

Este fin de semana ha sido tema de conversación las declaraciones que ofreció Carlos Adyan sobre la vida personal de la actriz Elizabeth Gutiérrez. El hecho se registró en el programa ‘En Casa con Telemundo’ sobre lo que fue la relación sentimental de ella con William Levy y el presentador de TV dijo: “No le da repost a las cosas que pone ella, no le sigue el juego. Entonces, ¡ahí no es mamacita! Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación”.

A tempranas horas de este sábado, la actriz se tomó el tiempo de enviarle un contundente mensaje: “Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es mía. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones“.

Elizabeth Gutiérrez le dedicó unas palabras a Carlos Adyan a través de sus historias de Instagram. / Foto: Mezcalent.

“Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar, de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción, o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros… No sabes lo que pasa en mi vida… Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces”, agregó la expareja de Levy.

Internautas opinan en contra de Carlos Adyan

“Si vas a dar tu opinión. ¡Que sea con respeto! Te falta mucho profesionalismo”, “Comunicador de quinta, siempre un wanna be”, “En qué momento un comunicador se siente con derecho de expresar opiniones personales en un programa de televisión?”, “No sabes nada de ella, así que mejor cállate la bocota”, “Por eso es que se le cae el diente por no tener esa jeta cerrada!”, “Te pasas deja de hablar así de una mujer respetada”, “Buscando la manera de según tu ser un buen periodista con esas palabras tan desagradables hacia Elizabeth Gutiérrez no lo creo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Carlos Adyan en polémica por opinar sobre Elizabeth Gutiérrez: “La que está mal ahora es ella”

· Elizabeth Gutiérrez envía fuerte advertencia a Carlos Adyan: “Es hora de poner un paro a gente como tú”

· Elizabeth Gutiérrez sorprende con emotivo mensaje para William Levy