Antonio Mohamed enfrenta una posible sanción por utilizar una playera de la Virgen de Guadalupe

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Antonio ‘Turco’ Mohamed, podría enfrentar una dura sanción por parte de la Liga MX luego de haber violado el Reglamento y Código de Ética de la competencia azteca durante el partido disputado este domingo contra los Rayados de Monterrey; duelo en el que su equipo justamente perdió 1-0 y complica sus aspiraciones para avanzar a la Liguilla.

Este hecho sucede luego de que el entrenador ingresara al campo de juego portando una llamativa camiseta que poseía un estampado de la Virgen de Guadalupe; este hecho que incumple con el reglamento podría representar para el estratega una fuerte sanción por parte de las autoridades debido a que se prohíbe cualquier manifestación política o religiosa.

A pesar de que este hecho parece no haber generado mayor polémica, el entrenador incumplió la regla 4 del mencionado Código de Ética en el que se habla del equipamiento que deben poseer todos los miembros de cada equipo y es justamente en esa sección del reglamento en el que se detalla que no está permitido este tipo de atuendos.

“El equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no deberán mostrar ropa interior con eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso, personal o publicitario que no sea el logotipo del fabricante.”, dice la regla.

“En caso de infracción, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”, agrega.

Fuera de este hecho, el resultado evita que los Pumas de la UNAM puedan sumar puntos y se mantienen así en la cuarta posición de la clasificación general del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de 21 puntos, siendo igualados ahora por Chivas de Guadalajara.

