Campaña de Biden: elección de Johnson en el Congreso consolida el extremismo MAGA del GOP

Apenas unas horas después de que Mike Johnson haya sido nombrado como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, la campaña de reelección del presidente Joe Biden salió a cuestionar el nombramiento. La campaña afirmó que esta elección fortalece la toma MAGA (en referencia a los cercanos al expresidente Donald Trump) del Partido Republicano (GOP) en el Congreso.

El portavoz de la campaña, Ammar Moussa, aseguró que la elección de Johnson consolida la toma extrema de la Conferencia Republicana de la Cámara, según recogió The Hill. Señaló que Johnson ha cuestionado los resultados de las elecciones de 2020 y ha respaldado esfuerzos para negar resultados electorales libres y justos.

“Los republicanos extremos de la Cámara de Representantes de MAGA elevaron a un hombre a segundo en la fila para la presidencia que todavía no admite que el presidente Biden ganó las elecciones de 2020“, dijo Moussa, según cita el medio.

En efecto, Johnson apoyó las afirmaciones infundadas del expresidente Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas. De hecho, el ahora presidente de la Cámara Baja encabezó un escrito amicus curiae firmado por 100 republicanos de la Cámara de Representantes que respaldaba una demanda de Texas para anular los resultados en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

“El pueblo estadounidense ha rechazado la ideología extrema del MAGA en las urnas porque entiende lo que está en juego”, añadió Moussa. “Y a todos los republicanos del MAGA que apoyaron esta elección: nos vemos en noviembre”.

Agenda antiderechos

Además, la campaña expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Johnson, respaldado por el MAGA, promueva una agenda que afecte algunos derechos.

“El ascenso de MAGA Mike Johnson a la presidencia consolida la toma extrema de MAGA de la Conferencia Republicana de la Cámara. Ahora, Donald Trump tiene su leal soldado de infantería para prohibir el aborto en todo el país, liderar los esfuerzos para negar resultados electorales libres y justos, destripar el Seguro Social y Medicare, y promover la agenda extrema MAGA a expensas de las familias de clase media”, dijo el portavoz de Biden-Harris 2024.

La campaña también destacó que el Congreso se enfrenta a la fecha límite del 17 de noviembre para financiar al gobierno y que se está buscando la aprobación de un suplemento de seguridad nacional de 100 mil millones de dólares para apoyar a Israel y Ucrania.

A pesar del antecedente, el presidente Biden dijo más temprano el miércoles que no le preocupa que Johnson intente anular los futuros resultados de las elecciones de 2024.

“Porque no puede. Al igual que no me preocupaba que el último pudiera anular las elecciones”, dijo el presidente Biden. “Tuvieron alrededor de 60 demandas que llegaron hasta la Corte Suprema, y ​​todas las veces perdieron. Entiendo la Constitución”.

