Ryan García y Óscar Duarte se retan cara a cara en la presentación oficial de su pelea [Fotos ]

El boxeador de ascendencia mexicana, Ryan García, y el mexicano Óscar Duarte, se vieron la caras por primera vez este miércoles en la presentación oficial del combate que ambos protagonizarán el 2 de diciembre en el Toyota Center de Houston, Texas, por el cinturón del peso superligero.

El ‘King’ García fue el primero en tomar la palabra y aprovechó para elogiar a su oponente, dejando saber que deber trabajar extra si quiere derrotarlo. Pero también aclaró que no se la podrá fácil puesto que se ha preparado mucho para volver a la senda de la victoria luego de caer en su última pela contra Gervonta Davis.

Ryan García afirma que “para ser el mejor hay que derrotar a los mejores”. Crédito: Golden Boy Media / Cris Esqueda | Cortesía

“Óscar es un oponente duro, un artista del nocaut, así que tengo que estar preparado, ya sabes, refrescarme después de mi última pelea. He estado entrenando con Derek y he aprendido mucho y fortalecido. En este nuevo peso me siento más seguro, más fuerte y más consciente”, expresó el peleador de ascendencia mexicana.

Asimismo, afirmó que eligió enfrentar a Duarte porque es uno de los mejores en su categoría y estos son los retos que lo llevarán a ser campeón.

“Si espero convertirme en campeón, no puedo aceptar peleas fáciles y pensar que eso me llevará allí. Entonces, sabía que Oscar era un desafío. Es rápido, es fuerte, tiene buena sincronización. Así que tenía sentido para mí esta pelea, para mostrar lo que puedo hacer para prepararme para las peleas más importantes“, precisó.

Óscar ‘La Migraña’ Duarte quiere se el “próximo ídolo del boxeo mexicano”. Crédito: Golden Boy Media / Cris Esqueda | Cortesía

Por su parte, “La Migraña” Duarte se mostró emocionado de poder enfrentar a García y aseguró que este combate llega en su “mejor momento” por lo que su objetivo principal es llevarse la victoria que le permita mantenerse en el camino para convertirse en el “próximo ídolo del boxeo mexicano”.

“Estoy feliz y muy emocionado de estar aquí. Estoy agradecido por esta oportunidad. Estoy listo. Estoy viviendo mi mejor momento. Estoy agradecido por mi equipo, mi familia y cuando llegue el 2 de diciembre, estaré listo. Voy a brillar. Va a ser una gran pelea y voy a enorgullecer a Chihuahua y a México”, afirmó.

“El 2 de diciembre voy a ganar y voy a ser el próximo ídolo del boxeo mexicano con la preparación que estoy haciendo. Tengo un gran rival enfrente, tengo un equipo increíble detrás de mí. Ellos son mi fuerza y ​​estoy preparado para los grandes desafíos que tengo por delante. Este es el mejor momento para mí, no sólo físicamente sino también mentalmente”.

Ryan García llegará a este combate exhibiendo un formidable récord de 23 triunfos, 19 de ellos por nocaut y una derrota. Entretanto, Óscar Duarte, con un poco más de recorrido, ostenta una marca de 26 victorias, 21 por la vía rápida, 1 empate y 1 derrota.

