Billy Álvarez asegura que podría regresar a Cruz Azul ante la “mediocre” actualidad del club

Guillermo ‘Billy’ Álvarez, antiguo presidente de la Máquina de Cruz Azul y quien estuvo al mando del equipo por 32 años, advirtió con volver al club una vez se demuestre su inocencia luego de enfrentar los cargos de aprehensión por “administración fraudulenta” y “participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita” que causaron su desvinculación del equipo al considerar una malversación de fondos a lo largo de su mandato.

Estas declaraciones las realizó el ex mandatario cementero durante una entrevista ofrecida al canal de YouTube de David Faitelson; Billy consideró que el equipo está atravesando una etapa bastante “mediocre” y se mostró bastante dolido por ver al equipo al que dedicó toda su vida verse convertido en uno de los más “débiles” del campeonato mexicano en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“No he podido ni he querido ver los partidos, pero lo que es inevitable es ver la tabla de clasificación y ahí sí los números no mienten y hay mucho desequilibrio”, expresó Billy Álvarez.

“No se puede tener un equipo, sí perdiendo finales en momentos en la que la afición se ilusiona tanto, pero nunca siendo tan débil o cayendo por marcadores escandalosos y que teniendo un plantel que logró un título y que se forjó en casi cuatro años, en menos de ocho meses se vayan 13 jugadores, no se puede deshacer un equipo cuando lo más importante es conservar una columna vertebral”, resaltó.

El antiguo mandatario del club también rechazó de manera contundente haber vendido el partido de vuelta de la semifinal del torneo Apertura 2020 ante los Pumas de la UNAM en el que Cruz Azul terminó cayendo 4-0 para quedar fuera del torneo con un global 4-4.

“Cómo duele contra Pumas, después que se hable y se quiera correr a varios porque supuestamente se habían vendido, qué forma y qué fácil calumniar a las personas simplemente teniendo una declaración tronante, que eso es lo que les gusta a algunos medios, tronar, explotar para poder vender”, comentó ‘Billy’ Álvarez.

