Doctora denuncia que por tener OnlyFans la despidieron, exige al gobierno le regrese su trabajo

La doctora Jovanna Isabel Ortega Gómez denunció a través de las redes sociales que fue despedida de su trabajo en un hospital del gobierno en México, por contar con una cuenta en OnlyFans, una plataforma de contenido erótico.

Ortega Gómez denuncia despido injustificado, ya que indicó que poco a poco comenzaron a relegarla de sus actividades. Ella estaba asignada a dar consultas en una clínica del Instituto de Seguridad Social y Servicio de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali), pero después la fueron disminuyendo en sus actividades.

Ya que sus servicios comenzaron a ser menos, hasta que un día sin justificación alguna la despidieron.

Dice que su despido se debe a su cuenta de OnlyFans

La doctora reconoce que por rumores se llegó a enterar que por su forma de vestir y tener una cuenta en OnlyFans la despidieron, aunque en el documento del despido no se hace alusión al respecto.

“Presumiblemente y por rumores se dice que es por tener una cuenta en OnlyFans”, manifestó en un video que fue publicado en Twitter.

Reconoció que OnlyFans representa otra fuente de ingresos, ya que tiene responsabilidades con sus hijas. Indicó que por suscripción cobra $25 dólares, pero también en ocasiones sus seguidores le piden un contenido específico por lo que el cobro es mayor.

Aunque al principio pensó en no tomar acción legal, posteriormente cambió de parecer y denunció a Issstecali por despido injustificado.

Exigen le regresen su trabajo

“Lo que ando buscando es que se me respeten mis derechos como trabajadora, que se me respete también la seguridad social, que se me considere, soy madre soltera y tengo tres hijas”, indicó la joven doctora.

Fue en febrero pasado que Ortega Gómez decidió abrir su cuenta en OnlyFans para poder tener más recursos que le permitiera mantener a sus tres hijas, ya que es madre soltera.

Así que comenzó a disfrutar de la monetización de su contenido para adultos en la plataforma digital. Actividad que combinó a la perfección con su trabajo en Issstecali, pero a los cuatro meses comenzaron ciertos cambios, que no le dio importancia.

Ella estaba asignada a dar consulta diaria, pero después solo acudía cuando la unidad médica la solicitaba. Pero cuando solo la requirieron dos veces a la semana, es cuando se encendieron las alarmas, pero ella no preguntó nada al respecto.

Defiende su cuenta en OnlyFans

Pero llegó el día que le enviaron una notificación de despido. Y tras los rumores que corrieron en la clínica sobre el motivo de su despido, ella se defiende y asegura que no tiene nada de malo, ni nada que ver su labor como doctora con el contenido que comparte en OnlyFans, donde las imágenes están subidas de tono.

“Quién no se toma fotos de este tipo, la única diferencia es que yo estoy lucrando”, declaró la doctora, de acuerdo a lo publicado por el sitio local La Voz de la Frontera.

La situación de la doctora aún no se ha solucionado, pero confía que todo llegue a un buen término. Indicó que al parecer sus hijas nuevamente tienen el servicio de seguridad médica, pero falta lo más importante y es lo que demanda “qué le regresen su trabajo”.

“La otra (petición) es que yo tenga un trabajo, un ingreso seguro… Es para lo que estudié (médico) pues me costó mucho trabajo y pues es para lo que me preparé”, concluyó la doctora Jovanna Isabel Ortega Gómez.

