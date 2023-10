Mauricio Pochettino se perderá aniversario con su mujer por partido del Chelsea del 24 de diciembre

El argentino Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea, dijo estar en contra de la decisión de la Premier League de programar el partido contra el Wolverhampton Wanderers para el 24 de diciembre.

Según dijo Pochettino este viernes en una rueda de prensa recogida por EFE, el día 23 de diciembre cumple aniversario con su mujer y no podrá estar presente.

“No estoy contento porque el 23 es el aniversario con mi mujer y el 24 es una fecha importante por la noche para los argentinos. Ni los aficionados están contentos con esta decisión ni yo lo estoy tampoco”, señaló Pochettino.

La Premier League compartió el cronograma navideño este jueves y decidió romper la tradición que databa de hace 28 años, ya que el último partido celebrado un 24 de diciembre fue un Leeds United vs. Manchester United en 1995.

“Es una situación difícil y que no va a cambiar. Tenemos que aceptar que estamos en Inglaterra y que esto es diferente al resto del mundo. Aunque no esté contento con ello tenemos que estar a nuestro mejor nivel y aceptar una situación que no va a cambiar”, comentó Pochettino.

Esta fecha había dejado de ser utilizada porque las asociaciones de hinchas de los equipos de la Premier reclamaron que habían muchos problemas con el transporte para los partidos en esas fechas.

En el calendario también se incluyó la programación del tradicional “Boxing Day” (26 de diciembre), en el que se jugarán cinco partidos: Manchester United vs. Aston Villa, Bournemouth vs. Fulham, Newcastle United vs. Nottingham Forest, Sheffield United vs. Luton Town y Burnley vs. Liverpool.

Según reveló la Premier, habrá fútbol desde el 22 de diciembre hasta el martes 2 de enero de 2024, con las excepciones del 25 y el 29 de diciembre.

