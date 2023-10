Adamari López rompió el silencio tras darse a conocer que tiene un proyecto con TelevisaUnivision

El mundo del entretenimiento se vio sacudido el 6 de abril de 2023, cuando se dio a conocer que la conductora de televisión Adamari López dejaba de formar parte de Telemundo. Recordemos que la boricua tuvo una gran trayectoria profesional, no solamente en la empresa, también en el programa ‘Hoy Día’.

Sin embargo, el pasado viernes más de uno quedó atónito luego que se diera a conocer que la expareja sentimental de Toni Costa formará parte de TelevisaUnivision, hecho que sin duda emocionó a más de uno, ya que seguirían apreciando su trabajo muy de cerca.

“Feliz de compartirles esta noticia que tanto me ilusiona“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Bueno, estoy yo feliz, agradecidísima con todo el cariño y el apoyo que ustedes me han dado. Para los que no saben y para los que bueno, se enteraron a través de las redes sociales, estoy que no quepo de la emoción porque vuelvo a hacer un proyecto con TelevisaUnivision que me llena de muchísima alegría”, comenzó diciendo la boricua.

La presentadora de televisión Adamari López dijo que se siente contenta de regresar a la TV. / Foto: Mezcalent.

“Un proyecto que no hemos visto en los Estados Unidos, que no se ha hecho en los Estados Unidos antes y que me dan la oportunidad de conducir, así que voy a estar cerquita nuevamente de ustedes divirtiéndonos”, añadió la exesposa de Luis Fonsi.

La también actriz reconocida por su destacado personaje en la telenovela ‘Amigas y Rivales’, pues se encontraba en el aeropuerto a punto de tomar un nuevo rumbo, pero no sin antes darle las gracias a todos aquellos que siempre han manifestado su apoyo a cada paso en su carrera artística.

“Un nuevo proyecto para mí, una nueva oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y eso me da una ilusión increíble, pero eso también, además de la oportunidad que me brindan obviamente TelevisaUnivision, creo que se los debo a ustedes, a ese cariño y ese apoyo que me han brindado, a mi carrera”, dijo López.

