Chiquis Rivera recibió fuertes críticas por versionar una canción de RBD

La cantante Chiquis Rivera de manera constante se vuelve tendencia en las redes sociales por el tipo de vestimenta que utiliza para mostrar un poco más su cuerpo, aunque en ocasiones es por lo delgada que suele verse tras supuestamente haber tomado agua con limón.

La hija de Jenni Rivera casi alcanza los seis millones de seguidores en la red social de la camarita, plataforma que aprovecha para poder interactuar con aquellos que apoyan su carrera profesional. A su vez, el pasado viernes en horas de la noche subió un nuevo video.

Esta vez los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar del audiovisual, y es que Chiquis se siente muy agradecida con ‘Grupo Los Rojos’, ya que le pidieron colaborar con ellos en la canción que se llama ‘Este corazón’ que originalmente es interpretada por RBD.

“¿A quién le dedicas esta canción? Este Corazón”, fue el mensaje que acompañó el audiovisual.

Sin embargo, muchos manifestaron su negativa por el hecho que no les parece correcto que justamente para estas fechas que la agrupación mexicana RBD se encuentra ofreciendo una gira por diversos países sea cuando hayan versionado el tema, puesto a que en infinidades de oportunidades les habían solicitado un reencuentro a la banda y finalmente lo estaban logrando.

Una de las palabras que más se repitió en la sección de comentarios fue “arruinar”, siendo así como más de uno demostró su rechazo ante el tema musical que fue estrenado originalmente en el año 2005.

“Está bien… pero por qué salir con esta canción ahora que RBD están en su gira”, “Pueden decir lo que quiera, pero la neta arruinó la canción”, “Ay nooo… arruinaste la canción”, “Pueden decir lo que quiera, pero la neta arruinó la canción”, “Qué manera de arruinar una canción”, “No, por favor, no hay cosas que simplemente no deberían existir”, “No sé cómo te dejaron hacer esa canción, no se escucha bien”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Chiquis Rivera usó un top inspirado en México y un short blanco con mallas para cubrir sus piernones

· Chiquis Rivera posa con un vestido color nude con grandes aberturas que le permite presumir sus encantos

· Chiquis Rivera muestra sus piernones en micro short y mallas tras exhibir el ritmo que lleva en la sangre