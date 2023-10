Dwight Howard niega acusaciones de agresión sexual: “Lo que hago en mi dormitorio es asunto mío”

El jugador de baloncesto Dwight Howard vive momentos delicados con respecto a su vida personal luego de dejar el baloncesto de la NBA. Tras un paso por Taiwan y su intento de regresar a la liga, el pívot fue acusado por un hombre de agresión sexual y agresión.

El jugador de 37 años fue acusado de agresión sexual y agresión por un hombre identificado como Stephen Harper, haciendo una demanda civil en el estado de Georgia.

El que fue uno de los interiores más dominantes del mejor baloncesto del mundo negó categóricamente las acusaciones tras los hechos ocurridos en julio de 2021.

“Lo que hago en mi dormitorio es asunto mío”, dijo Howard en un video compartido en redes sociales, asegurando también que “donde entra mi madera es mi negocio. No tengo que explicar nada de lo que ocurre en mi casa”.

El que fue campeón de la NBA con Los Angeles Lakers durante la temporada en la “burbuja” de Orlando, Florida, por la pandemia, pidió que se paren los comentarios sobre el asunto: “¿Por qué demonios les importa con quién paso tiempo? Lo que hago en mi dormitorio es mi maldito negocio propio. No es de una web, no es de un blog. No le digo a nadie lo que hago. Es absurdo. Si les importa con quién duermo o lo que hace la gente, son absurdos”, dijo Howard.

“Fue un encuentro privado y consensuado que se hizo público con fines de lucro”, contó su abogado en declaraciones recogidas por Marca.

“Nunca estarán en mi cama. Dejen de preocuparse por eso. No hablaré de esto. Están preocupados por la cosa equivocada”, dijo Howard en su discurso.

Sigue leyendo:

–Knicks consiguen su primer triunfo de la temporada gracias a 8 triples y 31 puntos de Jalen Brunson

–Giannis Antetokounmpo revela que ni siquiera revisó su nuevo contrato con los Bucks antes de firmarlo

–Durant sobre LeBron James: “Es un punto de referencia como jugador de lo grande que puedes ser”