José Manuel Figueroa arremetió en contra de Alicia Machado: “Dejó de tomarse sus pastillas”

La venezolana Alicia Machado llegó a revelar detalles de su vida sentimental en el espacio ‘Secreto de Villanas’, reality show que es transmitido a través de Canela TV, y donde convivieron otras destacadas personalidades del mundo del entretenimiento.

Desde ese entonces, la exreina de belleza ofreció algunos pormenores de lo que fue su relación amorosa con José Manuel Figueroa, ocasionando que él la desmintiera, aunque no ha sido todo porque ambos se han tomado el tiempo de seguir proporcionando información a los medios de comunicación, y parece una historia de nunca acabar.

“Yo creo que Alicia Machado dejó de tomarse sus pastillas para bajar de peso y ya se le fue la onda para otro lado”, dijo Figueroa al programa ‘Sale el sol’, al tiempo que explicó que eso podría explicar el tipo de comportamiento que está tomando en la actualidad.

Recordemos que no sería la primera vez donde el cantante explica que todo esto se debe a querer llamar la atención en medio de su participación en el programa donde compartió con otras actrices durante 10 días en una propiedad ubicada en Canadá. A su vez, tuvieron como invitada sorpresa a Laura Zapata.

“La verdad es una situación difícil, incómoda, duele, me consterna porque me saca mucho de onda. Me imagino que otra vez Alicia está en un programa, en un reality en el que quiere volver a sacar mi nombre. Ella sabe muy bien cómo se manejan los realities shows. Curiosamente, antes no me mencionaba como pareja y ahora que me necesita para sus realities shows ahora sí me menciona. Está bien, está en lo correcto”, explicó en el programa de televisión ‘Sale el Sol’.

¿Qué dijo Alicia Machado?

“Es un tipo exageradamente violento. A mí nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás, el hombre que golpea y violenta física y mentalmente a una mujer es una enfermedad. El que está enfermo es él, no tú. El hombre que golpea a una mujer de esa manera tiene dos grandes problemas en su ser: un gran complejo de inferioridad, porque no puede ser igual de cabr*n, igual de varón con otro macho y desafortunadamente son homosexuales, pero por su situación no pueden y entonces su manera de sacar ese odio hacia esa energía femenina es agredirla”, dijo Machado en el mencionado reality show.

Sigue leyendo:

· José Manuel Figueroa desmiente acusaciones de Alicia Machado: “Se puso como loca”

· Marie Claire Harp se dirige a Alicia Machado tras escándalo con José Manuel Figueroa

· José Manuel Figueroa desmiente a Alicia Machado y dice que ella le “dio un golpe”